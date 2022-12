El número que Carmen Borrego juega en el Gordo de Navidad causa impacto

Carmen Borrego está atravesando una situación familiar bastante complicada, pero tiene a alguien que nunca le da la espalda. Sí, estamos hablando de Terelu Campos, quien ha desvelado uno de los mayores secretos del clan: su costumbre más desconocida. Tanto Borrego como la presentadora llevan comprando el mismo número para la Lotería de Navidad 18 años, desde que murió su padre.

Carmen Borrego cumple con la tradición y nunca falla, por eso tiene muchas posibilidades para que algún año se lleve una alegría. No está terminando el 2022 con buen pie porque su hijo no le habla desde la última entrevista que vendió en Lecturas. José María Almoguera le acusa de ganar dinero gracias al embarazo de su mujer, pero esto no es cierto.

| La noticia digital

Carmen ha explicado que ella tuvo que dar la entrevista para no quedar mal con la publicación porque es su revista de cabecera. En un primer momento José María iba a participar en el negocio y después cambió de opinión, por eso ella tuvo que dar la cara. Quizá si recibe algún premio en la Lotería de Navidad su pequeño decida llamarla por teléfono, pero de momento tendrá que esperar.

Carmen ha descubierto que Terelu ha contado en el blog que escribe en Lecturas un dato que está causando impacto. Las hermanas llevan jugando al mismo número desde que murió su padre y lo compran en una administración de Málaga. Lo curioso es que ya no viven allí, pero tienen un amigo que les hace el favor de coger siempre el mismo boleto.

“Mi padre jugó el mismo número durante toda su vida. Años después de su fallecimiento he conseguido ese número cada año gracias a mi amigo Juan Carlos Begara. Llevo 18 años jugándolo y a mi padre no le tocó, espero que al menos me toque la pedrea”, comenta la madre de Alejandra Rubio.

Carmen Borrego y su sorprendente situación económica

Carmen ha impactado a todos sus seguidores porque nadie sabía que su padre siempre hacía la misma apuesta para el Gordo de Navidad. Era un hombre de costumbres y no le gustaba cambiar, pero su superstición no le jugó una buena pasada. Según informa Lecturas, nunca recibió ningún premio, a pesar de que siempre apostaba con la misma ilusión.

| Mediaset

Borrego protagonizó un reality en Telecinco que se llamaba Las Campos y consistía en exponer ciertos aspectos de su vida. Un capítulo lo grabó en Navidad y confesó que tenía una tradición a la que nunca faltaba: comprar lotería en Doña Manolita. Esta administración es la más famosa de toda España, está en Madrid y es la que más premios reparte.

La colaboradora ha confesado en varias ocasiones que no tiene una situación económica tan desahogada como el público piensa. Haciendo cuentas cree que ha ganado más de tres millones de euros, pero asegura que no tiene nada ahorrado. En una entrevista que dio en el Deluxe reconoció que no tenía más de 10.000 euros en el banco.

Carmen Borrego vive de alquiler

Carmen no ha podido comprarse una casa y vive de alquiler en un lujoso piso situado en la mejor zona de Madrid. Está cerca de su madre y de Terelu, las tres tienen una relación muy concreta y necesitaban pasar tiempo juntas. María Teresa Campos sí tuvo una buena mansión, pero la tuvo que vender y ahora también vive en una casa alquilada.

Borrego está encantada con su nueva vida, trabaja como tertuliana y no tiene tantas preocupaciones. Antes era directora y estaba sometida a más presiones, pero también su sueldo era mucho más alto. Lo único que puede hacer es intentar que le toque el Gordo con el impactante número que siempre compraba su padre.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp