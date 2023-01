El nuevo jefe de Belén Esteban rompe el silencio y confiesa la verdad

Belén Esteban no se cree lo que acaba de pasar. Y es que, después de varios días en silencio, su nuevo jefe no se lo ha pensado dos veces a la hora de contar públicamente toda la verdad que esconde 'la princesa del pueblo'.

Este lunes 9 de enero, Sálvameanunció en pleno directo una bomba que nadie esperaba sobre la colaboradora de televisión. Y, aunque todos sus compañeros apostaron por un nuevo embarazo, finalmente el programa desveló que se trataba en un nuevo proyecto profesional de la de Paracuellos.

Todo apunta a que este 2023 ha empezado con muy buen pie para Belén Esteban, ya que, dentro de no mucho, podremos volver a ver a la tertuliana mostrando una vez más sus dotes para la interpretación.

Belén Esteban tiene buenas noticias | TELECINCO

Y es que el director Enrique García-Atralla ha decidido confiar en ella para su nueva película, Ukelele para dos, en la que se interpretará a sí misma.

"No puedo hablar mucho de la película. Se está grabando ahora. Vamos a estar grabando. Estoy muy ilusionada porque sabéis que una película lleva mucho trabajo", aseguró Belén Esteban hace unos días.

Ahora, este conocido cineasta español ha decidido romper su silencio y le ha contado a la revista Semana, en exclusiva, toda la verdad sobre cómo ha sido trabajar con esta gran estrella de Mediaset España.

El nuevo jefe de Belén Esteban lo cuenta todo

Belén Esteban se ha quedado sin palabras después de ver todo lo que su nuevo jefe ha desvelado de ella en su última entrevista.

La revista Semana ha tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con el director de cine, Enrique García-Atralla, quien no ha tenido ningún problema en confesar toda la verdad sobre cómo ha sido trabajar con la de Paracuellos.

Según ha desvelado esta conocida cabecera, el cineasta se quedó verdaderamente sorprendido cuando salió a la luz el nuevo proyecto profesional de Belén Esteban.

"No esperábamos que saliera a la luz", ha asegurado García-Atralla antes de especular con la posibilidad de que haya sido una filtración por parte de su equipo. "El rodaje fue bastante privado y, además, ella y todos sabían que se tenía que mantener en secreto su participación".

Después de asegurar que Belén Esteban ha sido "muy profesional" y "muy maja con todo el equipo" en todo momento, este conocido director ha querido compartir cómo ha sido trabajar con ella codo con codo.

“Ella venía muy preocupada por no decepcionar y fue todo lo contrario. Ha sido una experiencia bastante gratificante conocer a la persona que hay detrás del personaje”.

El director confiesa que era un secreto | Twitter @EnriqueAtralla

A continuación, el entrevistado ha querido poner en valor toda la dedicación y el esfuerzo de la tertuliana. Según ha desvelado el nuevo jefe de Belén Esteban, "ella pedía repetir" todo el rato, ya que consideraba que podía hacerlo "con más desparpajo o mejor".

"A mí me lo puso muy fácil. Nos llevamos una grata sorpresa porque no sabíamos qué perfil nos íbamos a encontrar con alguien de su popularidad. Hay gente que puede ser más distante o frío, pero con ella no tuvimos ese problema".

A pesar de no contar con estudios de interpretación, Belén Esteban ha cumplido con creces todas las expectativas de su nuevo jefe, ya que lo que él buscaba era un perfil como el suyo.

Y, aunque ella le decía que había estado "estudiándose el texto", lo que Enrique García-Atralla quería "era que ella se sintiera cómoda y que disfrutara". "Fue muy exigente consigo misma, pero fue muy cordial", ha apuntado a continuación.

| Mediaset

Además, Semana ha querido despejar una de las mayores incógnitas que han rodeado al nuevo trabajo de 'la princesa del pueblo'. Y es que, durante todos estos días, se ha hablado sobre la posibilidad de que Belén se haya interpretado a sí misma en este largometraje.

| Telecinco

El director de cine ha asegurado que, aunque "en ningún momento se le llama por su nombre, es Belén Esteban". "La forma de actuar, como habla y como se mueve en televisión, es inconfundible", ha asegurado antes de puntualizar que ella "es única".

"No queríamos coger una actriz que la imitara. El sueño era que lo hiciera ella. Es un guion que está pensado para que se ría un poco de su imagen, pero de forma sana".

