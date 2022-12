El novio de Olga Moreno, implicado en una dolorosa infidelidad

Olga Moreno y Agustín Etienne continúan su historia de amor, y todo apunta a que todos los rumores de crisis se han disipado por completo. La historia entre la ganadora de Supervivientes 2021 y el famoso representante viene de lejos. Su relación comenzó siendo simplemente profesional, ya que él fue el encargado de llevar la carrera televisiva de Olga Moreno.

Además, Agustín también fue el representante de Rocío Flores y Antonio David. Pero eso no queda ahí, Olga Moreno no es la única ganadora de Supervivientes que ha representado el mánager. Jorge Pérez, el hombre del momento, también es representado por Etienne.

Ahora, con todo el revuelo mediático por la supuesta infidelidad con Alba Carrillo, el exguardia civil se encuentra en el ojo de la polémica, y por ende, también su representante.

El novio de Olga Moreno, representante de Jorge Pérez

En el mundo de la televisión sin un representante no eres nadie, eso está claro. Necesitas a alguien que te guíe, que gestione los contratos y, sobre todo, que sepa indicarte lo que te conviene. En los últimos meses si hay un representante que ha sonado con fuerza es Agustín Etienne, pareja actual de Olga Moreno.

| Instagram (@olgamorenooficial)

El manager llevó la carrera televisiva de Moreno y de su expareja, Antonio David. Pero además, Etienne tiene una amplia experiencia en el mundo de la televisión, ya que también fue quien llevo a Belén Esteban. Sin embargo, 'la princesa del pueblo' dejó de contar con sus servicios como reveló hace unas semanas:

"Ha estado 20 años a mi lado, le he querido mucho no, muchísimo, tanto yo como mi familia, pero sucedieron una serie de cosas. No es el Agustín que yo conocía hace tantos años. Había cosas que para mí no me gestionaba bien", relató la colaboradora en Sálvame.

"Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle y entonces le dije que se viniera a trabajar conmigo, con esto te lo digo todo", afirmaba.

Ahora, tras el último revuelo de Jorge Pérez con Alba Carrillo, ha puesto a los colaboradores en el ojo del huracán. Sobre todo, porque Pérez es representado por la pareja de Olga Moreno y las redes han comenzado a especular.

El ganador de Supervivientes 2020 no dudó en pronunciarse públicamente cuando saltó la noticia del affaire entre Olga Moreno y Etienne: "Para mí es una persona que ha demostrado, no solo ser un representante, sino una persona que me ha demostrado amistad. Siempre se preocupa mucho de sus representados, y cuando tienes temporadas en las que quizás no están tan bien hace la figura de psicólogo".

No cabe duda de que el representante estará guiando muy bien al exsuperviviente en este nuevo entramado.

Olga Moreno cada vez más enamorada de Etienne

La historia de Olga Moreno y el representante levantó mucha expectación, sin embargo, ambos han intentado alejar la polémica lo máximo posible. Olga decidió alejarse de los medios de comunicación y centrarse en su nuevo amor, y sobre todo en su hija Lola.

| Europa Press

Anoche, Olga Moreno publicaba una fotografía en su Instagram junto a Etienne de lo más romántica.

La publicación iba acompañada de un emotivo texto que dice: "que no se nos pase". Una muestra de la gran historia de amor que están viviendo.