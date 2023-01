Esta es la novia de Gustavo Guillermo que tiene prohibido entrar a casa de las Campos

Gustavo Guillermo es el hombre del momento y todos los medios quieren saber cosas sobre él, por eso Telecinco se ha puesto en marcha. Kiko Hernández se ha sometido al Polideluxe y ha demostrado que el chófer, tal y como él avisó “es una grabadora humana”. Lo peor de todo es que esta noticia ha situado en el punto de mira a una persona que hasta hace poco era anónima: Ainhoa.

Gustavo Guillermo lleva muchos años saliendo con Ainhoa, además de novios son amigos y tienen una relación estupenda. Según han contado en Sálvame, se conocieron porque son vecinos y comparten piscina, ambos viven en Paracuellos del Jarama. La bomba ha estallado cuando Kiko Hernández ha desvelado que Ainhoa tiene prohibida la entrada en casa de María Teresa Campos.

Gustavo, siempre siguiendo la información del exgran hermano, estaría cansado de las exigencias de la familia Campos. Su novia supuestamente quiere que deje de ser chófer y que empiece a sentarse en los platós de televisión para que ambos sean famosos. El Polideluxe ha demostrado que la protagonista de esta noticia está deseando ser popular.

Gustavo llevaría una vida de alto nivel, un nivel que no cuadraría para alguien que solamente recibe un sueldo. Por eso en Sálvame piensan que negocia con la prensa a espaldas de las Campos para filtrar información a cambio de dinero. “Lo ha hecho en la puerta de mi casa y siempre lo hace con el mismo paparazzi”, ha explicado Kiko.

Terelu Campos le ha dado la razón a su compañero y ha reconocido que Ainhoa no puede entrar en casa de María Teresa. No ha explicado el motivo exacto, pero ha dejado claro que es una decisión tomada de forma conjunta. Ha dado la cara por ella y ha explicado que se conocían poco, pero que era una persona estupenda que nunca traicionaría a nadie.

Gustavo Guillermo tiene un nuevo problema

Gustavo supuestamente está molesto con las Campos porque le han prohibido que lleva a su pareja a casa de María Teresa Campos. Los enamorados pasaban mucho tiempo allí porque el chófer no disfruta de demasiado tiempo libre. Ahora no pueden hacerlo porque la familia no quiere que Ainhoa esté dentro del domicilio de la presentadora.

“Hay una realidad, Ainhoa no va a casa de mi madre, es una realidad, pero por circunstancias completamente diferentes a la desconfianza. No existe una desconfianza, yo la relación que he visto por teléfono y cuando la he visto con mi madre es exquisita”. Terelu no quiere profundizar, aunque ha admitido que las últimas informaciones son correctas.

El conductor, según lo que ha demostrado el Polideluxe, querría abandonar su puesto de trabajo porque se siente desbordado. Su pareja es una apasionada de los viajes y ahora no pueden planear ninguno porque María Teresa es muy exigente. Campos requiere de cuidados especiales y Gustavo tendría que estar pendiente de ella más tiempo del acordado.

Gustavo Guillermo ha negado a Telecinco

Gustavo ha hablado con sus jefas, con las Campos, y les ha prometido que no quiere dejar el trabajo. Sigue diciendo que María Teresa es como una madre para ella y que haría cualquier cosa por su bienestar. Las hijas de la presentadora han decidido creerle por el bien de la familia, pero hay muchas cosas que no cuadran.

El conductor debería dar explicaciones cuanto antes porque cada vez hay más dudas encima de la mesa. Lo peor es que están empezando a salir las pruebas. Carmen Borrego quiere hablar con él en privado para ver qué hay de cierto en las presuntas traiciones.

