Nicolás, el atractivo hijo de Antonio Montero, se convierte en noticia

Desde que Antonio Montero entró a concursar en Pesadilla en El Paraíso 2, lo cierto es que no para de sacar a la luz algún que otro detalle de su intimidad. En todos los años que lleva el periodista en televisión, han sido muy pocas las veces en las que ha hablado de su vida privada.

Antonio Montero es muy celoso con todo lo que tiene que ver con su privacidad. Por esta razón, resulta bastante extraño que en el reality de Telecinco se esté sincerando como nunca antes lo había hecho.

No solo el colaborador de Sálvameha hablado en el mencionado concurso de su relación con Marisa Martín-Blázquez, sino también de los dos hijos que tiene en común con ella: Marieta y Nicolás. ¿Quiénes son? ¡Desvelamos todos los detalles!

Nicolás, el hijo arquitecto de Antonio Montero

Sin duda alguna, Antonio Montero, a pesar de colaborar en uno de los espacios más famosos de Telecinco, siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de la televisión. Nunca le ha gustado contar detalles de su intimidad, o al menos hasta ahora.

Y es que parece que ha cambiado de opinión nada más pisar un pie en Pesadilla en El Paraíso 2, ya que está justamente haciendo todo lo contrario. Al periodista no pierde ninguna oportunidad para sacar a la luz detalles desconocidos de su privacidad.

Hasta la fecha, el tertuliano ha revelado que conoció a su exmujer, Marisa Martín-Blázquez, cuando ambos estaban cursando los estudios de Periodismo. Al parecer, ambos empezaron a formar una bonita amistad que, años más tarde, acabó en un romance.

Muy pronto, los tortolitos formalizaron su relación y tuvieron a sus dos hijos, Nicolás y Marieta, de quienes están muy orgullosos. Al contrario que sus padres, los hijos de la pareja no han querido seguir sus mismos pasos en la pequeña pantalla.

Prefieren mantenerse en el estricto anonimato, bueno, eso en el caso de la hija de Antonio Montero, porque respecto a Nicolás, lo cierto es que, por lo menos, se saben algunos detalles de él.

Tal y como se sabe, Nicolás es arquitecto de profesión y, como podemos bien observar en su perfil personal de Instagram, es un gran amante de los viajes por el mundo. No nos cabe la menor duda de que es así porque el joven decidió cursar sus estudios fuera de España.

Además de eso, Nicolás suele publicar una gran cantidad de fotografías en distintos puntos del mundo, lo que demuestra, aún más, su pasión por viajar. Respecto a su vida personal, el hijo de Antonio Montero mantiene un noviazgo con Daniel Mendoza, con quien tiene un perro llamado Tequila.

Marieta, la pequeña de la familia

De su hermana Marieta, por el contrario, no se conoce nada. Ni siquiera su profesión, pues la joven prefiere mantenerse lo más alejada posible de la vida pública. La única información que se tuvo de ella fue la felicitación que le dedicó su madre en redes sociales.

"La vida te puso a prueba y no sabía con quién se la jugaba. Tú no eres de las que se rinde, nada te mermaba la fuerza. Me lo decías constantemente con tu mirada y con la sonrisa que brillaba desde antes de vernos", escribió la periodista.

"Dijeron que tú no podrías andar, sonreír, moverte. Cuánto y cómo se equivocaban. Tú, como si entendieras algo, me decías con tus ojos que estuviera tranquila, que nada de eso sucedería", zanjó.

