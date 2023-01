Natalia Figueroa ya sabe si Raphael quiere jubilarse en 2023

Raphael y Natalia Figueroa son la pareja más conocida y consolidada dentro del panorama nacional de la música. El matrimonio lleva desde 1972 casados y su camino juntos ha estado lleno de éxitos y mucha música, sobre todo.

Y es que Raphael se ha configurado como uno de los cantantes españoles más queridos y destacados aún vivo. A su espalda suma 60 años de trayectoria musical que le ha llevado a otros países, donde también ha triunfado. Parece que fuese ayer cuando podíamos ver imágenes de él perseguido por miles de seguidoras y fans.

Este año 2022 ha sido decisivo para Raphael, a la par que muy especial. Natalia Figueroa y él han celebrado sus bodas de oro. Era hace 50 años cuando pasaban por el altar en la ciudad italiana de Venecia, un enlace que se convirtió en el acontecimiento del año.

| GTRES

También ha sido un año importante para su hijo, Manuel Martos, quien se ha dado una oportunidad con la que era su expareja, Amelia Bono. De hecho, hace poco, veíamos cómo la hija del exministro de Defensa le felicitaba a través de redes sociales.

Natalia ya sabe que Raphael quiere seguir trabajando en 2023, no tiene intención de jubilarse. Fuentes cercanas aseguran que la mujer del cantante fue la primera en enterarse.

Raphael aún tiene mucho que aportar

Natalia Figueroa le ha estado acompañando siempre, en sus momentos más duros y en los más livianos. A pesar de todos los obstáculos y la edad de Raphael, este sigue viendo lejos la fecha en la que se jubilaría. De hecho, todo lo contrario.

El artista sigue buscando un nuevo sonido y una manera en la que poder modernizarse. "No quiero seguir siendo aquel, tengo que actualizarme. No quiero quedarme antiguo, ¡yo no me voy a ir nunca!", decía en uno de sus últimos conciertos.

Raphael sigue en búsqueda de una nueva versión de sí mismo y no parece que su retirada esté próxima. Raphael sabe cómo mantener a su público enganchado y sus energías, afortunadamente, no le flaquean.

Esta decisión de seguir subido a un escenario y pegado al micrófono no ha sido tomada a la ligera, sino con mucha precaución. Y es que Natalia Figueroa sabe que su marido tendrá que actualizarse y formar una estrategia para poder llegar a más público. "Mi esposa, mis hijos y mis nietos siempre me están apoyando para que pueda continuar", decía el jienense.

"Mi gran cómplice ha sido siempre la gente, el público. Ellos han sido y siguen siendo el motor que me ha conducido a ganar las batallas que se me ponían por delante. ¡El apoyo popular!", dijo.

El cantante sorprenderá este año con el lanzamiento de un nuevo proyecto musical, junto al joven Pablo López. Bajo el nombre de Victoria, Raphael lanzará su nuevo álbum en el que ha dado un giro al tipo de música que hace.

Este año tiene una gira en Sudamérica y Estados Unidos con un show que a pocos dejó indiferente. Además, ha estado lleno de premios, pues en la última gala de los Billboard latinos, Raphael recibió un trofeo por su larga y aplaudida trayectoria.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp