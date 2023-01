Natalia Figueroa se pone seria y advierte de algo a Raphael

Natalia Figueroa está un poco cansada de la vida que lleva su marido. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de ponerse seria con él para advertirle de las graves consecuencias que puede experimentar si no cambia.

No hay ninguna duda de que este 2022 ha sido uno de los mejores años para Raphael, profesionalmente hablando. Y es que ha tenido la oportunidad de estrenar su esperada serie documental, Raphaelismo. Además, de completar su gira en honor a sus 60 años de carrera musical.

El pasado 24 de diciembre se volvió a convertir en el centro de todas las miradas con su último Especial de Navidad, Raphael: De tanta gente, emitido en TVE.

Este año, el marido de Natalia Figueroa ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con reconocidos artistas como Nathy Peluso, Pablo López o Mónica Naranjo, entre otros muchos.

Pero, y por si esto fuera poco, este mítico cantante ha puesto el broche de oro a este 2022 con el lanzamiento de su nuevo álbum.

Ahora, y después de ver la ajetreada vida que lleva su marido a los 78 años, Natalia Figueroa no ha tenido ningún problema en advertirle al de Linares que no puede seguir así.

Natalia Figueroa ha sido muy tajante con su marido

Natalia Figueroa sabe que su marido no puede seguir con este estilo de vida. Por eso, tanto ella como sus hijos, le han intentado convencer para que se retire de los escenarios, al igual que hicieron sus compañeros Joan Manuel Serrat o José Luis Perales.

Y esto es algo que el mismo artista confesó durante su última entrevista en El Hormiguero. El cantante no tuvo ningún reparo en confesarle a Pablo Motos cuál era el mayor reproche que le ha hecho su mujer durante todos estos años.

"Ella dice que trabajo mucho y tengo que aprender a 'destrabajar' un poquito. Pero, bueno, siempre hay tiempo para rectificar", aseguró entre risas el marido de Natalia Figueroa.

Y a pesar de que la aristócrata siempre ha estado muy presente durante toda su trayectoria profesional y de que "se lo cuento todo, lo que voy a hacer y lo que no", esta leyenda de la música considera que todavía no es el momento de despedirse de su público.

"Me levantaré un día y me diré a mí mismo: 'Ya no estás en condiciones, que lo sepas. Si quieres hacer tonterías, hazlas'" pero hasta que llegue ese momento, el 'niño de Linares' está dispuesto a seguir dando lo mejor de sí.

Natalia Figueroa sabe que tanto trabajo, pasa factura

Natalia Figueroa es consciente de los problemas de salud que ha tenido su marido a causa de la frenética vida que lleva por culpa de su carrera profesional.

Y es que a pesar de que a día de hoy goza de una muy buena salud, lo cierto es que hace unos años la aristócrata no puedo evitar preocuparse por su marido tras enterarse de la adicción que casi acaba con su vida.

Tal y como contó el de Linares en una de sus últimas entrevistas de televisión, en 2003 tuvo que ser operado de urgencia tras acudir al alcohol como remedio para sus males.

El marido de Natalia Figueroa reconoció en el programa de La Sexta, El objetivo, que el deterioro de su hígado se produjo por el uso que hacía de esta sustancia para conseguir conciliar el sueño.

"Mi vida se iba y todo fue por dormir, por intentar descansar. Pero se formó una pelota que pudo costarme la vida", aseguró el cantante, haciendo referencia a los problemas de insomnio que padecía por los constantes cambios de hora y el estrés que sufría durante las giras.

Según el marido de Natalia Figueroa, él "no bebía por el hecho de beber", sino porque necesitaba conciliar el sueño. "Eso empezó en los aviones y en los hoteles, cuando pusieron minibar. Bebía y dormía toda la noche. Al día siguiente, podía cantar como los ángeles".

