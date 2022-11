Nacho Taboada toma una decisión que alimenta los rumores de ruptura

Nacho Taboada llamó la atención de la prensa desde el primer momento que salió a la luz su relación sentimental con Sara Carbonero. Siempre han sido muy discretos, pero después de la operación de la periodista están en boca de todos. Taboada ha tomado una decisión bastante controvertida: desaparecer y no dejarse fotografiar en el hospital.

Nacho Taboada tiene detrás a decenas de reporteros que quieren hablar con él y resulta muy complicado dar con su paradero. Esto ha hecho que ciertos medios especulen con una posible crisis o incluso con una supuesta ruptura, pero todo son rumores. Han empezado por la decisión que ha tomado el músico: desaparecer del foco mediático una temporada.

| GTRES

Nacho, según otras fuentes muy fiables, ha estado pendiente de la recuperación de su novia en todo momento. No ha dejado nada a la improvisación y se está encargando de todas sus necesidades, pero desde la distancia. Sara está muy bien acompañada, tanto su familia como su amiga Isabel Jiménez no se separan de ella.

Nacho nunca ha hablado de su relación amorosa y el motivo es evidente: quiere que el público le conozca por su talento. Sin embargo, la fama de Carbonero tiene un carácter internacional y es imposible omitir ciertos detalles de su vida sentimental. Los espectadores exigen respuestas, todos quieren saber si es cierto que están en crisis.

Taboada sabe que su decisión ha alimentado los rumores, pero realmente no hay nada de cierto en ellos. Cabe la posibilidad de que haya estado en el hospital y que no le hayan hecho fotos, el centro tiene varias puertas de emergencia. Es una opción más, a pesar de que los reporteros aseguran que tienen todas las entradas bien cubiertas.

Nacho Taboada confía en los médicos

Nacho está preocupado por Sara Carbonero, al igual que el resto de españoles, pero afortunadamente la situación está controlada. Hay circulando poca información, el hermetismo es máximo y solo tenemos claro que la operación ha sido un éxito. Según la revista Lecturas, la ex de Iker Casillas no tenía planteado operarse, fue un asunto de urgencia.

| Europa Press

Taboada nunca ha llamado la atención de la prensa, de hecho es un rostro bastante desconocido para el gran público. Esa es la razón por la que su noviazgo ha llegado a buen puerto, la diferencia que ha marcado el futuro de la relación. Cuando la presentadora empezó a salir con Kiki Morente estuvo expuesto desde el primer momento.

El músico ha tenido mejor suerte que Kiki, también porque es un personaje menos atractivo a nivel informativo. Morente pertenece a un clan mediático y había mucho interés por saber cómo había encajado Sara. Tuvieron mala fortuna y terminaron tomando caminos separados, pero actualmente mantienen una relación de amistad muy bonita.

Nacho Taboada tendrá que dar explicaciones

Nacho no conoce cómo funciona el negocio del corazón, pero su novia es una experta y le dará buenos consejos. Es importante que pare los rumores a tiempo, entre otras cosas porque son completamente falsos y no pueden ir a más. Así que no sería de extrañar que hablara brevemente con algún reportero para confirmar que todo está en orden.

Taboada está centrado en su carrera, los críticos aseguran que tiene mucho talento y sus compañeros hablan muy bien de él. Lo mejor para su futuro es deje de protagonizar escándalos, de ahí la importancia de aclarar la polémica.