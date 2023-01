Nacho Palau anuncia que todo ha cambiado y aporta las pruebas

Nacho Palau quiere ser positivo e intenta pensar que el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el pasado verano cada vez está más cerca de quedar atrás. Aunque ha reconocido que no está a salvo de un empeoramiento que podría provocar una tajante decisión que atañe a su ex.

Nacho Palau, medio año después de que le diesen el mayor disgusto de su vida, ha hablado con la revista Diez Minutos. Este ha charlado sin tapujos sobre cómo está actualmente tras finalizar con éxito el primer ciclo de su tratamiento.

A su vez, el escultor valenciano ha tenido a bien referirse a su compañero de viaje durante muchos años y padre de sus hijos.

Y es que el hijo de Lucía Bosé ha estado más cerca que nunca del que fuera uno de los triunfadores de Supervivientes 2022 cuando peor lo ha pasado.

Nacho Palau se abre en canal contando algo que atañe a su ex

Lo cierto es que Nacho Palau ha contado que se ha sometido al mismo tiempo a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Aunque parecía que todo iba bien y los médicos estaban "satisfechos" con la evolución de Palau, en noviembre sufrió un gran bajón.

Ahora mismo está esperando a que salgan unos resultados que pueden dilucidar el futuro próximo de un hombre que ha sufrido mucho en 2022.

"En breves me llamarán para hacerme más pruebas", cuenta el valenciano en esta entrevista que ha ofrecido a Diez Minutos. En la citada publicación, Nacho Palau cuenta que lo más duro de la enfermedad fue cuando las secuelas de este proceso le provocaron que se quedase sin hablar hasta hace unas semanas.

"Un día reventé y dije que ya no podía más, pensé que me daba todo igual y simplemente sentí que no iba a poder. Fue el peor día, estaba con un amigo en casa y me rompí con él", confiesa Nacho Palau en la conocida publicación.

Nacho Palau: "Sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí"

Además, lo que más valora Nacho Palau de este tiempo que ha sufrido tanto encerrado en casa y acudiendo al hospital asiduamente es la compañía familiar. Sobre todo, la de sus hijos, su madre Lola Medina y su pareja, Cristian Villela.

"Estamos juntos y nos queremos una barbaridad", ha confesado. Además, ha puesto el foco en la importancia que ha tenido el apoyo de Miguel Bosé, el hombre que le ha dado la mayor felicidad en su vida.

"Miguel ha estado muy pendiente de mí, le adoro", admite. El valenciano afirmaba que este ha sido "muy cariñoso y se ha mostrado muy pendiente" de él. "He tenido mis conversaciones con él, y sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí, y creo que sí se haría cargo de mis hijos", confiesa.

El escultor afirma que "la filiación está demostrada"

A pesar de que ambos se han acercado por esta enfermedad, el tema judicial que atañe a sus hijos "sigue su curso y una cosa no tiene nada que ver con la otra". Y es que el recurso de casación aceptado por el Tribunal Constitucional está "pendiente de resolver" y sin haberse declarado filiación, Nacho afirma que "está demostrada".

"Los niños eran un proyecto de familia. Lo que dice la sentencia es que somos padres de hecho. Pero la ley española aún no permite que se ponga título a esta situación", desliza en la entrevista.

Aun así, recalca que su relación con él "es buena". Y es que tiene claro que llevarse mal con el padre de sus hijos sería "un tremendo error".

