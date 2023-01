Nacho Abad sufre un percance por culpa de Dani Alves: 'No tengo ganas'

Nacho Abad es un periodista de sucesos muy reconocido de nuestro país, por lo que ha acudido a Sálvame para dar los últimos datos del delito de agresión sexual al que se enfrenta Alves. Y durante su presencia en plató es donde ha vivido un momento realmente complicado.

Lo que ha sucedido es que ha estado muy tenso con el también presente abogado Jorge Albertini. No se han puesto de acuerdo en determinados aspectos y esto ha dado lugar a un instante conflictivo que no ha pasado inadvertido. Tanto es así que Nacho Abad ha llegado a no querer matizar más al letrado dejando de manifiesto que no le apetecía hacerlo.

Nacho Abad vive uno de los momentos más complicados ante las cámaras

Nacho Abad ha querido dar a conocer los últimos datos del peliagudo asunto. Así ha relatado que “la patronal de ocio nocturno de Barcelona ha solicitado a su señoría que admita su personación como acusación popular. Lógicamente su señoría lo que tiene que hacer es dar traslado de esto ahora a la Fiscalía, a la víctima y a la defensa y tienen tres días para responder”.

“En base a la respuesta que obtenga, la jueza tomará una decisión”.

Nacho hasta ahí ha estado tranquilo explicando todo, pero la cosa se ha empezado a torcer para él cuando ha llegado Albertini a plató. Y es que desde el primer momento que han coincidido ha quedado claro que no hay buen rollo entre ellos. Eso sí, desconocemos el motivo.

Esta mala relación se ha notado en distintas ocasiones, pero cuando más ha llamado la atención es cuando se ha abordado qué hubiera sucedido si Dani no hubiera viajado a España. Es decir, cuando se ha puesto sobre la mesa el supuesto convenio de extradición con Brasil.

En este punto, Nacho Abad ha explicado: “Si hubiera estado él en Brasil se le podría haber traído a nuestro país. Sí, porque allí existe el documento de ratificación del tratado de extradición entre las dos naciones”.

“Otra cosa es que tú le digas a Brasil: 'Mándamelo'. Hay veces que en la Audiencia Nacional se han rechazado extradiciones a Brasil y viceversa. Además, también allí podrían haber dicho: 'Lo juzgamos nosotros aquí'”.

Palabras que han llevado a Jorge a puntualizar: “Eso no es así, salvo que él se acoja a un asilo político y diga que su derecho en España se va a ver vulnerado por ser. Lo que se permite es que se le detenga y estando en España es cuando se le juzga”.

Nacho Abad, molesto y ofendido

Nacho Abad, tras esta corrección del abogado y otras disparidades entre ellos, se ha mostrado enfadado. De ahí que ha decidido no seguir hablando al respecto.

Jorge Javier le ha dado el turno para que comentara lo dicho por Albertini. Pero Nacho ha sido muy contundente: “No voy a discutir con él”. A lo que Jorge ha dicho: “Discute conmigo, de la discrepancia nace la luz”.

Nacho Abad ha seguido en sus trece: “Te lo agradezco, pero no, no tengo ganas”. Esto ha molestado al abogado que ha vuelto a hablar y afirmar: “Cuando se comete un delito en España, se juzga en España y no en Brasil ni en ninguna parte del mundo”.

Comentario que ha enervado al colaborador que ha leído un artículo que apoyaba su postura y tras ello ha dicho: “Si quieres, te lo paso”. A lo que el aludido ha contestado: “No hace falta, el delito se ha cometido aquí y se tramita aquí, ni más ni menos. Para esto hay jurisprudencia que te puedo hacer llegar sin ningún problema”.

Esta tensión ha querido ser relajada con alguna broma, como la expresada por Laura Fa. Esta ha dicho: “Os van a llevar al polígrafo a los dos”. Pero mientras que el abogado se ha reído, Nacho Abad no, su enfado ha ido a más.

Nacho Abad, frente a frente con Albertini

Nacho Abad ha visto que Albertini ha dado su punto de vista sobre qué debería hacer Dani Alves para conseguir la libertad. Y ha expuesto: “Si cometió ese delito y existe esa cantidad contundente de elementos, lo que debe hacer es acometer una conformidad. Es más, la ley te premia cuando muestras arrepentimiento, pues existe una serie de atenuantes”.

“Puede tener como atenuantes que estaba bajo los efectos de alcohol y que ha querido colaborar en todo momento, por eso viaja a España. Si realmente fue el autor del delito que se conforme y va a evitar una cantidad de años en prisión que van a ser inevitables”.

Abad le ha matizado: “El alcohol es un atenuante en España, pero la ley exige que tú pruebes que ibas borracho. Y dudo que aquí hubiera manera de probarlo. Segundo, el hecho de venir a España no se considera habitualmente colaboración”.

“No sé cuál es la mejor defensa. Lo que hay que hacer es estudiar bien las pruebas y los indicios que hay. Pero la víctima está mucho más tranquila desde que sabe que Alves está en prisión”.

Esto ha llevado a otro intercambio de reproches y acusaciones entre ellos de manipulación. Una situación complicada que se ha acabado cuando se le ha dado fin a dicha sección. Y Jorge Javier ha querido hacerlo con una broma: “Nacho vuelve mañana que Albertini no viene”.

