La mujer de Jorge Pérez desvela si se han separado: 'Camión de mudanzas'

Jorge Pérez está de plena actualidad, de hecho nunca hubiera pensado que sus pasos fueran a generar tanta repercusión en los medios. Un reportero de Sálvame se ha desplazado hasta su domicilio, situado en una de las mejores zonas de Madrid. Omar Suárez, así se llama el citado periodista, ha explicado que durante su reportaje ha visto “un camión de mudanzas” muy sospechoso.

Jorge Pérez reconoce que se ha equivocado, pero promete que nunca tuvo intención de hacer daño porque conoce sus prioridades. Tiene cuatro hijos con Alicia, su mujer y gran damnificada del asunto, y en ningún momento quiso poner en peligro su estabilidad. El problema es que la situación que vivió con Alba Carrillo en el Teatro El Principito se descontroló de un momento a otro.

| Cedida

Jorge está preocupado porque Alicia, quien se dedica al mundo de la literatura, está recibiendo mensajes de demasiados medios. Ella ha optado por mantenerse en un segundo plano hasta que se sienta con fuerza, pero reconoce que tiene ganas de hablar. Ya ha mantenido una charla con la colaboradora Marta López y le ha desvelado sus intenciones: no quiere separarse.

Jorge ha respirado al escuchar a su esposa, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. El reportero Omar Sánchez ha descubierto que la empresa de transportes no estaba operando en casa de tertuliano. Había sido contratado por otro vecino y, teniendo en cuenta la situación, muchos reporteros pensaban que el divorcio estaba cerca.

Pérez cuenta con el apoyo de Alba Carrillo, de hecho la modelo ha suavizado la situación y ha desmentido todos los rumores. En Sálvame insinúan que ha tenido varias citas con su amigo fuera de Telecinco, pero ella promete que todo es mentira. Según cuenta, ha jugado a algo muy peligroso y cuando menos lo esperaba ha cruzado los límites, pero no era su intención.

Jorge Pérez escribe una carta demoledora

Jorge ha publicado un texto en sus redes sociales bastante duro, está muy dolido con ciertos colaboradores y no aguanta más. Cree que están alimentando la tensión para generar espectáculo y que no están teniendo en cuenta el dolor de Alicia. La escritora ha sido acusada de haber organizado todo esto para llamar la atención y para tener protagonismo.

| España Diario

Pérez ha dado la cara por la madre de sus hijos y ha pedido que la mantengan al margen hasta que esté preparada. Ella quiere hablar, pero no se siente con fuerzas ni para salir de su urbanización, está encerrada en casa. El colaborador se ha encargado de llevar a los niños al colegio y de hacer la compra, quiere proteger a su verdadero amor.

Alba Carrillo asegura que no están enamorados, simplemente disfrutaron de una noche en la que se confiaron demasiado. “Esta productora es como una gran familia”, cuenta la colaboradora mientras explica que está molesta con sus compañeros. Se siente traicionada porque no imaginaba que sus actos fueran a ser grabados y publicados.

Jorge Pérez está recibiendo muchas críticas

Jorge quiere luchar por su matrimonio, lo que ha pasado es grave, pero no tanto como para renunciar a lo que habían construido. Se ha puesto manos a la obra y no dejará que nadie se entrometa, para él es un asunto demasiado serio. A Alicia le ha contado la verdad y es ella la que debe perdonarle, no los usuarios de las redes sociales.

Pérez se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de Twitter, hay muchos comentarios que no le dejan en buen lugar. Sobre todo le reprochan que intentara responsabilizar a Alba de su error. Ella es una mujer soltera y podía divertirse sin ningún tipo de compromiso.