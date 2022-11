La mujer de Jorge Pérez confirma la noticia más temida: 'Destrozar mi vida'

Si un tema está dando mucho de que hablar últimamente en Telecinco es el del drama que se ha montado por el supuesto flirteo de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Todo empezó cuando ambos colaboradores acudieron a la fiesta organizada por la productora Unicorn Content el pasado viernes, 25 de noviembre.

Fue allí donde los dos protagonistas fueron pillados y grabados teniendo una actitud de lo más comprometida. En el vídeo que se filtró en cuestión, se podía ver al ganador de Supervivientes 2020 muy cariñoso con su compañera, ya que en toda la noche no pararon de abrazarse.

Pero, sin duda alguna, lo que más generó polémica fue el presunto beso que ambos se dieron y que hizo saltar todas las alarmas, pues es preciso recordar que Jorge Pérez es un hombre casado y tiene cuatro hijos en común con su mujer, Alicia Peña.

A pesar de que todo parecía indicar que los colaboradores se habían besado esa noche, ellos, por el contrario, negaban rotundamente esta información. Sin embargo, ahora, un tertuliano de Sálvameha sacado a la luz la prueba definitiva de que entre los dos protagonistas hubo algo más que un simple beso.

| Mediaset

Jorge Pérez y Alba Carillo podrían haber tenido una noche de pasión

No cabe la menor duda de que este fin de semana ha estado cargadito de controversia por lo que supuestamente sucedió entre Jorge Pérez y la exnovia de Santi Burgoa. Como era de esperar, nada más salir a la luz esta polémica, ambos implicados quisieron dar declaraciones al respecto y defender públicamente que no hubo coqueteo.

"Me he equivocado, porque ese juego lo tenía que haber parado. La responsabilidad es mía. Le pido perdón a mi mujer porque no he sabido estar a la altura. Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer", empezaba explicando Jorge Pérez.

"Esto es un trabajo por mi parte que tengo que hacer por demostrarla, por quererla", dijo entre lágrimas para el programa Fiesta. Por parte de la tertuliana de Ya es mediodía, lo cierto es que también aseguró que "ni él está enamorado de mí ni yo de él, ha sido solo un momento en el que dos amigos nos confundimos".

A pesar de ello, todavía hay muchos profesionales de la cadena de Fuencarral que piensan que sí hubo beso. Incluso hay otros, como ha sido en el caso de Miguel Frigenti, que afirman que no solo ambos se habrían besado en la cena de empresa, sino también que sucedió algo más.

"Vas a hablar más de sombra que de luz", empezaba diciendo a la cámara, un mensaje dirigido a la mujer de Jorge Pérez. "¿A qué hora llegó tu marido Jorge a casa el pasado viernes?", preguntaba. Y es que según aseguró el periodista, Jorge Pérez abandonó el establecimiento "entre las 00.30 y las 03.00 am”, de modo que le pidió a su mujer que echara 'cuentas'".

Asimismo, tal y como explicó, una "fuente fiable" le había contado que el exguardia civil había hecho una parada antes a otro sitio. "¿A qué hora llegó Jorge? Hizo una parada, por lo que a mí me dicen, en casa de Marta López donde estaba durmiendo Alba Carrillo", soltaba el bombazo.

"Lo que me cuentan es que ese calentón se tenía que apagar y se apagó, apagaron el fuego en casa de Marta", prosiguió.

| GTRES

Jorge Pérez explota en redes sociales

Desde luego, una información que no beneficia para nada a Jorge Pérez, quien ya ha confesado que se encuentra exhausto de esta situación. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram con el objetivo de que cesaran todas las críticas que estaba recibiendo desde que se filtró el vídeo suyo con la modelo.

"He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso", se podía leer en el comunicado.

"No puedo seguir viendo cómo, por un error que se está magnificando, se quiera destrozar mi vida", explicaba.