La mujer de Jorge Pérez confirma la ruptura más dolorosa: 'Estoy revuelta'

Jorge Pérez está acostumbrado a ser noticia únicamente por su trabajo como colaborador en Telecinco. Sin embargo, lleva días en el foco mediático porque, a pesar de estar casado, ha tenido más que un tonteo con Alba Carrillo. Desde que saliera a la luz el flirteo se han publicado y dado muchas informaciones, ante las que ella ha estallado.

La modelo, harta de que se la culpe a ella de todo y de la postura del otro protagonista de la historia, ha decidido hablar. Lo ha hecho dejando claro que su amistad con él está en la cuerda floja, pues no ha actuado como esperaba.

Jorge Pérez conoce el enfado de Alba Carrillo

El ganador de Supervivientes ha pedido perdón por lo sucedido a su mujer, Alicia Peña, tanto en privado como públicamente. Asimismo, ha mantenido en todo momento que no se besó con la modelo y ha dejado de manifiesto que se están vertiendo muchas mentiras. Aunque ha vuelto a quedar en evidencia cuando se ha demostrado que, después de la fiesta donde tontearon, se vieron en casa de Marta López.

Ahora ha optado por quedarse callado, mientras que su esposa ha hecho un comunicado en redes afirmando que lo cree. Comunicado en el que expone que sigue apostando por la familia que han formado y que se van a fortalecer. Palabras que chocan con el hecho de que su marido no esté viviendo en su casa, sino en la vivienda de su representante.

Sea como sea, mientras Jorge sigue en silencio, Alba ha decidido hablar harta de la situación. Y lo ha hecho hace unas horas en el podcast que tiene con Nagore Robles, Nos hemos liado. Programa que ha comenzado diciendo: “Esta semana he llorado mucho, ayer me pegué una llorada”.

“Me duele la tripa mogollón y estoy revuelta. Pero no por todo lo que está pasando, sino porque me siento defraudada con cosas y con gente. Hay compañeros de trabajo que no se han portado bien, soy inocente porque pensaba que no iban a actuar así”.

A esto ha añadido: “La gente no tiene límites, estoy dolida por eso y por el machismo que todavía hay”. La mujer de Jorge ha confirmado que la relación que su marido mantenía con Alba se ha roto. Ha sido una ruptura dolorosa porque tenían buena conexión, pero Carrillo está muy molesta.

En este punto ha entrado a analizar todo a fondo. Al respecto ha manifestado: “Lo de si ha habido beso o no, me parece pueril. Somos personas adultas y si nos hemos dado un beso ¿qué? Es absurdo total”.

“Y luego alucino con la doble moral de la gente, si eso lo ha hecho todo dios y peor. Yo la mañana posterior a la fiesta tampoco vi la gravedad y sigo sin verlo tan grave como quieren hacerlo ver”.

La esposa de Pérez sabe que la relación que unía al modelo con Alba se ha roto. Entre otras cosas porque, tal y como asegura Semana, quizá él deje la televisión para siempre.

Jorge Pérez ha recibido los reproches de Alba Carrillo

Tras esto, ha sido cuando ella ha lanzado varias 'pullas' a Jorge. Ha afirmado: “De todas maneras, yo miré al lado en mi cama y no vi a nadie así que dije: 'Pues será que no tengo ninguna responsabilidad'. Quien la tenga, que la asuma”.

“Me han lapidado diciéndome 'rompe familias' y no. Cada uno tiene sus cosas y yo tengo a mi familia también. Familia no es padre, madre y cuatro hijos, también lo es madre e hijo”.

En esta misma línea ha seguido dejando claro que su amistad con Pérez está en la cuerda floja. Y es que “son señores porque no hablan, claro, porque no pueden hablar. Voy a dejar de proteger, porque luego te enteras de lo que dice por detrás y piensas 'Y yo salgo a dar la cara por ti'”.

“Ahora vas a aguantar tu vela, guapo. Yo me callo, pero me voy calentando. Está bueno y es mi amigo o era mi amigo porque me he dado cuenta de que le estoy protegiendo y él a mí poco”.

A lo que ha añadido: “A mí me ha dejado a los pies de los caballos. Responsabilízate un poco. Me estás dejando como que no querías y sí querías”.