La mujer de Iker Jiménez sabe cuál es el número premiado en la Lotería de Navidad

Iker Jiménez continúa dejando a todos sin palabras con su programa Horizonte. El popular presentador ha ido un paso más allá esta vez y se ha aventurado a descifrar el número que saldrá premiado en la Lotería de Navidad de este año. El colaborador ha dejado a todos sin palabras, entre ellos, a su mujer, Carmen Porter, revelando el número agraciado.

Iker nunca deja de sorprendernos a todos, pero esta vez, lejos de hablar de temas paranormales, se ha pronunciado sobre algo que, en las fechas que estamos, interesa a muchos. Tras un exhaustivo estudio que ha llevado a cabo, Iker afirma cuál será el número que repartirá dinero y alegrías a los españoles.

Iker Jiménez y su mujer ya conocen 'El Gordo de la Navidad'

Hoy es el gran día, el día que millones de españoles han esperado durante todo el año, el gran premio de la Navidad. Durante los días anteriores, han sido muchas las especulaciones al respecto sobre cuál será el número premiado. Algunos programas de televisión han llegado incluso a recurrir a esoterismo para adivinarlo, como hizo el Maestro Joao.

Sin embargo, Iker ha ido más allá y ha utilizado la estadística para averiguar el famoso número que todos quieren poseer. Iker ha utilizado el Big Data y una serie de complicados cálculos para poder sacar el número premiado:

"Hay cosas increíbles entre las máquinas, las combinaciones, la historia, la probabilidad y el sorteo", decía Iker Jiménez en su programa. A través de su programa, Iker y su mujer revelaron el meticuloso estudio que se había llevado a cabo para poder descifrar el número: "Es una pura aproximación combinatoria al arte y magia de los números", comentaba.

Para ello, se recurrió a la ayuda de Nicolás Rodríguez, un analista de inteligencia de datos: "Hay más probabilidades de que salga un número de cinco cifras (por encima de 10.000), pero porque se han ido metiendo números cada vez mayores", comentaba el analista.

"Esto quiere decir que una de cada dos veces, el número que ha sido premiado con el Gordo de Navidad ha estado comprendido entre el 0 y el 20.000", revelaba.

"Hay que tener en cuenta que los números de la Lotería de Navidad han ido aumentando con el tiempo. Primero empezaron con muy pocos, y ahora estamos en 100.000 números", continuaba el analista.

Nicolás afirmaba que el número iba a estar comprendido entre el 70.000 y el 80.000: "Si quisiéramos afinar un poco más, es verdad que entre el 70.000 y 80.000 son cifras que se están repitiendo en este siglo. El año pasado fue la primera vez que salió un número por encima de 80.000", añadía Iker Jiménez.

Finalmente, Iker reveló el que puede ser, 'El Gordo' de la Navidad, que está a punto de salir. Iker confirmaba que, según el Big Data, el número en cuestión sería el 76.297.

La última polémica de Iker Jiménez

Iker Jiménez es uno de los rostros de la televisión que, desde luego, no pasa desapercibido. El popular presentador lleva muchos años en los medios de comunicación y no tiene miedo a meterse en ninguna polémica.

Así lo demostraba hace unos días con unas incendiarias declaraciones sobre el Mundial de Catar: “Esto es casi políticamente incorrecto”, afirmaba Iker antes de pronunciarse.

“Este es el Mundial que nadie iba a ver. He visto políticos decir que no a Catar y luego están comentando los partidos, es la coherencia habitual del político", sentenciaba Jiménez. Estas palabras fueron recogidas por los usuarios de las redes sociales y hubo opiniones de todo tipo. Muchos las aplaudían y otros no estaban de acuerdo.

