La mujer de Dani Alves recibe un mensaje que aumenta su miedo

Dani Alves se acerca a las dos semanas en prisión preventiva, después de que una jueza lo considerase así el pasado 20 de enero. Le envió a prisión tras la denuncia de una joven de 23 años por una supuesta violación sufrida en una famosa discoteca de Barcelona.

Se han ido sucediendo noticias en los últimos días sobre la situación de Alves respecto a este asunto tan espinoso que le ha cambiado radicalmente su vida. En los últimos días, su mujer, Joana Sanz, ha sufrido los daños colaterales de todo este asunto que le está dejando sin fuerzas.

Ahora mismo, la modelo canaria, que lleva siete años junto al exfutbolista del Barcelona, está pasando por uno de los momentos más complicados de su existencia.

La mujer de Dani Alves está muerta de miedo tras las vejaciones

Si hace unas semanas perdía a su madre después de una larga enfermedad, más concretamente, a causa del cáncer, desde hace 10 días ha vuelto a sufrir lo indecible. Se ha tenido que enfrentar a un problema que atañe a su marido y que la salpica anímicamente, como no podía ser de otra manera.

Aunque en un primer momento, Joana se puso del lado de su marido, poco a poco la situación ha cambiado. La modelo borraba todas las fotos que compartía con él en su cuenta de Instagram.

Algo que seguro no le pareció nada bien al que todavía es su esposo. Por si fuera poco, Joana ha recibido innumerables mensajes de insultos y vejaciones a través de los privados de su cuenta de Instagram. Y así tenía a bien exponerlo en varios stories que dan mucho miedo.

Joana Sanz denuncia que está siendo una gran víctima

"Eres una hija de puta, tu marido es un violador", se podía leer en uno de los stories que ha compartido y que ha dejado a sus seguidores petrificados.

En otro mensaje, le espetan esta barbaridad. "Ahora saltas como la rata que eres del barco, que se está hundiendo, pero qué se puede esperar, que eres una p... cualquiera, te sacaron de la prostitución, perra de lo más bajo que eres".

"Yo si fuera tú me suicidaría y así no sufres, jajaja, que eres un malgasto de piel", le dice otro de la forma más cruel.

Estos insultos ponen de manifiesto lo mucho que está sufriendo la modelo canaria de 29 años, que está totalmente superada por los tristes acontecimientos que le han sobrevenido.

El recurso de los abogados de Dani Alves ya ha sido presentado

Por otro lado, la situación de su marido en la cárcel podría mejorar. Y todo después de que su nuevo abogado, Cristóbal Martell, va a hacer todo lo que esté en su mano para que Alves abandone la prisión.

Y es que este lunes 30 de enero, Martell presentaba un recurso para convencer a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de que no existe riesgo de fuga.

Incluso el nuevo abogado de Dani Alves estaría dispuesto a que le retiren el pasaporte a cambio de la libertad del futbolista. Y hasta ha propuesto que le pongan a su cliente una pulsera telemática y se presente todos los días en los juzgados de Barcelona.

En las últimas horas, Alves habría hecho unas declaraciones desde la cárcel que se han filtrado y está tranquilo a la espera de ese recurso tan ansiado.

"Aceptaré lo que venga, me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará y no me asusta nada", habría dicho el brasileño desde Brians 2.

