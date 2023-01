La mujer de Dani Alves publica una foto que muestra su verdadero estado

Dani Alves se ha convertido en protagonista de la prensa a nivel mundial por su ingreso en prisión el pasado viernes. Ingreso provisional y sin fianza que ha decidido una jueza tras ser acusado de un delito de agresión sexual. Una situación que ha traído consigo que su mujer, Joana Sanz, esté muy intranquila por él y preocupada, como es lógico.

Su esposa se encuentra en casa sola afrontando este momento como puede y de su estado ha querido dar cuenta a todo el mundo. Lo ha hecho compartiendo una fotografía en las stories de su Instagram. Imagen en la que deja de manifiesto quienes son su compañía y su única fuente de cariño en este trance.

La chica de Dani ha compartido dicha instantánea después de usar las redes para pedir respeto para ella en este complicado instante.

Dani Alves sabe el principal respaldo que tiene Joana Sanz

El exfutbolista culé ha trascendido que en la cárcel de Brians 1 está viviendo sus horas más amargas. Y es que no imaginaba por nada del mundo que iba a ser llevado a prisión. Pero la jueza así lo ha determinado por el riesgo que hay que se marche a Brasil, que no tiene acuerdo de extradición con España.

Dicha autoridad también ha determinado dicho ingreso sin fianza porque ha creído el testimonio y las pruebas que ha presentado la chica de 23 años que ha acusado a Dani. Joven que ha renunciado a la indemnización que el deportista le pudiera dar, solo desea que se haga justicia. Quiere que el carioca sea condenado por haberla maltratado y agredido sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona.

Alves, como se ha dado a conocer en los medios, está sufriendo por estar en prisión y quien también lo hace es su mujer. Joana se encuentra en casa intentando asimilar lo sucedido y esperando que su marido sea declarado inocente y pueda volver a su lado. Y en este complicado trance, ella se está apoyando y encontrando consuelo en la compañía de sus mascotas.

Joana ha demostrado que es así compartiendo una fotografía de sus dos perros en las stories. Instantánea que la ha acompañado del siguiente texto: “El mejor apoyo”.

Estos animales parece que le dan el cariño que necesita en este instante en el que ella está afrontando también la pérdida de su madre. Esta falleció hace una semana como consecuencia de un tumor en el ovario.

Dani seguro que es consciente de la preocupación de su mujer por él y de que esta necesita más que nunca a su madre. Una madre a la que no deja de añorar, como así lo demuestran otras imágenes que ha compartido en redes. Imágenes donde aquella aparece bailando y posando, junto a las que Sanz ha escrito: “Daría lo que fuera por volver a abrazarte”.

Dani Alves sabe del dolor de su esposa

El jugador brasileño sabe que Joana tiene ahora que afrontar dos problemas: su detención e ingreso en prisión y el fallecimiento de su progenitora. Dos situaciones que la tienen bastante mal y que la han llevado a tomar medidas.

En concreto, la mujer de Alves se ha visto obligada este fin de semana a lanzar un mensaje pidiendo respeto para ella. Exactamente ha escrito en redes: “Pido, por favor, a los medios que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”.

Por ahora, parece que Joana sigue apoyando a su chico, al que conoció en 2016 gracias a unos amigos comunes. El flechazo fue tal que solo un año más tarde decidieron contraer matrimonio en una boda íntima en Formentera. Y desde entonces hasta ahora han permanecido muy unidos, pero habrá que esperar para ver qué sucede entre ellos tras este asunto.

