La mujer de Dani Alves, hundida tras comprobar sus peores sospechas

En los últimos días, el nombre de Dani Alves no ha parado de sonar en todos los medios de nuestro país. El futbolista pasaba a estar en el punto de mira de la prensa por la supuesta agresión sexual que cometió a una joven el pasado mes de diciembre.

Desde hace cuatro días, el deportista se encuentra en prisión preventiva, a la espera de que pase a disposición judicial. Sin duda alguna, no son tiempos nada fáciles ni para Dani Alves ni para su familia, quienes, todavía a día de hoy, siguen asegurando con firmeza que el brasileño es inocente.

Para todos ellos, esta situación está siendo una verdadera "pesadilla", incluida para la mujer de Dani Alves, Joana Sanz. Ahora, la canaria ha reaparecido completamente devastada en redes sociales y se ha pronunciado sobre esta polémica.

| Europa Press

La mujer de Dani Alves, destrozada por el ingreso en prisión de su marido

El pasado viernes, 20 de enero, Dani Alves ingresaba en prisión presuntamente por agredir sexualmente a una joven de 23 años. Al parecer, dicha agresión tuvo fecha la noche del 30 al 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona.

Según la supuesta víctima, pese a negarse, el futbolista la obligó a mantener relaciones sexuales con él en dicho local. En un primer momento, Dani Alves se pronunció al respecto y aseguró en reiteradas ocasiones que la información era falsa. Sin embargo, al momento de tomarle declaración, según parece, la gran cantidad de contradicciones que dijo en su versión lo delataron.

Por este motivo, fue arrestado provisionalmente a la espera de que pase a disposición judicial. Además, este lunes, se acordó su traslado de cárcel, de Briens 1 a Briens 2, "para garantizar mejor la seguridad y la convivencia".

Desde luego, esta situación está siendo bastante dura para Joana Sanz, su mujer, que está teniendo que lidiar no solo con la ausencia de su marido, sino también con la pérdida de su madre, quien falleció justamente la semana pasada. Ahora, la modelo ha reaparecido en redes sociales y ha lanzado un mensaje que ha hecho saltar todas las alarmas. "Corazón; aguanta tanto dolor, por favor", escribía.

"Daría lo que fuera por volver a abrazarte", publicaba junto a una foto de su madre. De modo que en tan solo menos de un mes, Sanz ha perdido a Dani Alves y a la mujer que le dio la vida.

"Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", dijo hace unos días la canaria.

| Europa Press

Máxima preocupación por la mujer de Dani Alves

Por otro lado, la mujer de Dani Alves publicó un vídeo en el que agradecía públicamente todo el cariño y apoyo que estaba recibiendo por esta dura situación que está viviendo.

"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada", empezaba diciendo. "Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima, y quiero agradecer de palabra a tantas personas que me está apoyando. Tengo unos mensajes preciosos, me reconfortan mucho".

Visiblemente afectada, la modelo terminaba la grabación dando las gracias de nuevo a todos aquellos que la están apoyando en su peor momento.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp