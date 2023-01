La mujer de Dani Alves confirma la noticia que tanto temía su familia

No son tiempos nada fáciles paraDani Alves. Quién iba a decir que el futbolista iba a empezar el nuevo año envuelto en un grave problema: siendo acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona.

La presunta víctima aseguró que el brasileño la forzó a mantener relaciones sexuales con él, en contra de su voluntad, la noche del 30 al 31 de diciembre en el local nocturno. Por su parte, el deportista inmediatamente negó el testimonio de la afectada. Pero lo cierto es que sus constantes contradicciones respecto a lo que sucedió aquel día, fue lo que provocó que Dani Alves entrara en prisión de manera provisional el pasado viernes, 20 de enero.

No ha pasado ni una semana desde que Dani Alves está recluido y, como era de esperar, ya sus familiares lo echan en falta. Incluida su mujer, Joana Sanz, que no para de publicar en redes sociales lo destrozada que está. Pero, lo que genera bastante desconcierto de todo esto es que la misma esposa de Dani Alves parece que ya ha encontrado a su gran apoyo, con quien, justamente, también pasa las noches.

| Europa Press

Al descubierto con quién duerme cada noche la mujer de Dani Alves

Desde el primer instante en el que salió a la luz todo este escándalo, la mujer de Dani Alves se mantuvo en todo momento al lado de su media naranja. Y es que, tal y como aseguró en su día, creía cien por cien en la palabra de su pareja e incluso estaba segura de que todo había sido una "trampa".

Por eso, nada más producirse la detención del futbolista, a la canaria le cogió todo por sorpresa. Sobre todo, cuando descubrió las declaraciones contradictorias que dio el brasileño en su versión de los hechos. Eso sí, a pesar de ello, Sanz, se mantuvo en sus trece de seguir defendiendo a capa y a espada a su marido.

Están siendo momentos muy difíciles para ella, pero qué mejor manera de lidiar con esta dura situación, que acompañada de uno o varios seres queridos. Así lo ha hecho, pues la modelo, desde el ingreso en prisión de su pareja, está pasando las noches con dos pilares fundamentales para ella.

Nos estamos refiriendo a una de sus mejores amigas y su perro. "Ellas duermen conmigo", escribía junto a una foto de ella durmiendo al lado de estos grandes apoyos para ella. Es comprensible que, durante las noches, la mujer de Dani Alves sienta, aún más, la ausencia de su media naranja, por ello, decidió apoyarse en ellos.

Está claro que en estos momentos, la modelo necesita mucha compañía y cariño debido a la complicada situación que está teniendo que vivir. Además, recordemos, que Sanz no solo está lidiando con la detención de su marido, sino también con el fallecimiento de su madre, quien murió una semana antes de lo sucedido con Dani Alves.

| Instagram @joanasanz

La mujer de Dani Alves, hundida por el ingreso en prisión del futbolista

Si a estos dos golpes le sumamos el hecho de que también está recibiendo un sinfín de críticas por lo de su marido, lo cierto es que la canaria no gana para disgustos. Afortunadamente para ella, también le están llegando bastantes mensajes de apoyo y cariño, algo que agradeció públicamente la misma mujer de Dani Alves.

"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada", empezaba diciendo. "Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima, y quiero agradecer de palabra a tantas personas que me está apoyando. Tengo unos mensajes preciosos, me reconfortan mucho".

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp