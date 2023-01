El mote que Christian Gálvez le ha puesto a su novia confirma los últimos rumores

Christian Gálvez está viviendo un momento profesional estupendo: en Telecinco están haciendo cambios y él ha salido ganando. Primero le dieron un programa para sustituir la última hora de Sálvame y ha tenido tanto éxito que le han movido a los sábados. 25 Palabras, el concurso que presenta, ha llamado la atención de muchos espectadores y cada vez tiene más peso en la cadena.

Christian Gálvez todavía no se ha dado cuenta del peso que tiene su programa y ha hecho una confesión que ya es tendencia. El comunicador ha confesado el mote que le ha puesto a su novia, un apodo que confirma los últimos rumores: están mejor que nunca. No ha hablado del tema de forma intencionada, se ha descuidado y ha desvelado la información por error.

| Trendings

Christian ha confesado que llama “Pati” a Patricia Pardo cuando están solos, lo hace en un tono cariñoso que denota lo que siente. Esta información ha salido a la luz porque Gálvez ha coincidido en plató con una persona que le conoce muy bien. Se llama Sara y es una concursante que trabaja de radióloga y que le atendió cuando tuvo una lesión haciendo deporte.

“Me caí jugando al fútbol y me reventé la clavícula, llevo 12 tornillos y fue ella quién me llevó”, ha explicado Gálvez en su concurso. “Mucha gente te hace fotos, pero ¿quién te conoce por dentro como yo?”, le ha preguntado Sara en un tono muy divertido. La respuesta del presentador ha dejado poco espacio a la imaginación, ha sido más claro que nunca.

Christian ha destapado con su respuesta el apodo que le ha puesto a su novia, un nombre bastante cariñoso que demuestra lo que siente. “Pues por dentro pocas personas me conocen bien, solo tú, el doctor que me operó y Pati”, le ha dicho a su amiga Sara. Las redes sociales han ardido al conocer este detalle y han aplaudido la naturalidad del comunicador, que suele ser muy reservado.

Christian Gálvez nunca podrá olvidar a Patricia Pardo

Christian está tan enamorado de Patricia que hace unas semanas enseñó algo que llamó la atención de todos: llevan un tatuaje juntos. La pareja está unida de por vida y todo hace pensar que solo es el principio: lo mejor está a punto de llegar. Según ha salido publicado, viven juntos y el presentador tiene una relación estupenda con su nueva familia política.

| TELECINCO

Gálvez tiene un carácter abierto y cordial, por eso se ha hecho amigo del exmarido de Patricia Pardo. Esto es importante porque la periodista tiene dos hijas, así que de un modo u otro siempre tendrá que estar unida a su ex. Los problemas familiares son inexistentes y todo ha sido gracias a la madurez emocional de la pareja, por eso son tan queridos.

La sustituta de Ana Rosa Quintana es bastante tímida y no quiere hablar de su vida privada con ningún reportero. Siempre que le preguntan responde con una sonrisa, pero no hace ningún comentario para no alimentar la polémica. Ha demostrado estar a la altura: su educación demuestra que no hay excusa para tratar mal a ningún medio.

Christian Gálvez ha hablado más de la cuenta

Christian es consciente de los últimos rumores: dicen que quiere casarse, que quiere tener hijos, que no se lleva bien con su ex. Todo esto circula a velocidad de la luz, por eso no hay nada que tenga una importancia especial. Lo único que importa es lo que siente por su novia y siempre ha demostrado que sus sentimientos son sinceros.

Gálvez se ha dado cuenta de que lo mejor para acabar con las estipulaciones es dar la cara. Cuando salió a la luz su historia con Patricia Pardo lo primero que hizo fue caminar con ella delante de los fotógrafos. No dijeron nada, pero este gesto demostró que no tenían nada que ocultar.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp