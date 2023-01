Miguel Urdangarin cumple su gran sueño antes de cumplir 21 años

Miguel Urdangarin se ha convertido en uno de los jóvenes del momento. Acostumbrado a estar muy alejado de las cámaras pese a pertenecer a la Familia Real, lo cierto es que ahora el joven se ha ganado todas las miradas de los medios.

Y es que fue en el funeral de su tío abuelo, el exrey Constatino II de Grecia, donde el hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina acaparaba bastante protagonismo. Bien se sabe que de todos los miembros de la Casa Real, casi siempre han destacado sus primos, Victoria Federica y Froilán, e incluso su hermano, Pablo Urdangarin.

Pero, ahora, es el turno de Miguel Urdangarin. ¿Quién es realmente el tercer hijo de los exduques de Palma? ¡Desvelamos todos los detalles de su vida!

| EuropaPress

Miguel Urdangarin, el discreto hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

Miguel Urdangarin, quien actualmente tiene 20 años, nació un 30 de abril de 2002 en Barcelona. Es el tercero de los cuatro hijos que tienen en común Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. A pesar de ser un miembro de la Casa Real, el joven siempre ha sido uno de los más discretos de toda su familia.

Desde luego, alguien tenía que compensar todo lo que hacen Victoria Federica y Froilán, ¿no? Se podría decir que Miguel Urdangarin representa el "perfecto" sobrino del rey Felipe VI. Discreto, estudioso, no crea polémicas... En resumidas cuentas, ideal.

🔴 Miguel Urdangarin desvela sin querer lo que siente por la reina Letizia

A diferencia de su hermano, Pablo Urdangarin, el joven no es ni por asomo igual de mediático que él. No es de extrañar porque, recordemos, que el jugador de balonmano es un personaje bastante conocido no solo por su profesión, sino también porque fue el hijo que más se pronunció sobre la polémica de sus padres.

Por su parte, Miguel Urdangarin está muy centrado en sus estudios y no quiere llamar la atención ni mucho menos de los medios. A día de hoy, el primo de la princesa Leonor puede presumir que está haciendo realidad su gran sueño antes de cumplir los 21 años.

Y es que está estudiando Ciencias del Mar en Londres. Asimismo, desde muy pequeño, ha sentido gran pasión por todo lo relacionado con el mundo marítimo. Por eso no es de extrañar que sus mayores aficiones sean los deportes de mar, como el surf.

Otros de sus grandes hobbies son esquiar, algo que solía hacer años atrás junto a sus padres. También es un auténtico fanático de la música y, de hecho, toca el piano. Desde luego, Miguel Urdangarin está hecho todo un joven promesa...

| GTRES

¿Está eclipsando Miguel Urdangarin a su hermano?

En estos momentos, el mismo Miguel Urdangarin es protagonista por el comportamiento que tuvo en todo momento durante el funeral del hermano de su abuela Doña Sofía. Las miles de cámaras que estaban presentes capturaron un tierno momento entre el joven y su madre. La Infanta Cristina, que encontraba rota de dolor por la dura pérdida, recibía el consuelo y cariño de su tercer hijo.

Con un beso en la palma de la mano, así confortaba Miguel Urdangarin a su querida madre. Este momento fue de lo más comentado entre los medios y, por ello, el nombre de Miguel Urdangarin está en boca de todo el mundo.

De hecho, tanto se está hablando de él que incluso se podría decir alto y claro que ha eclipsado por completo a su conocido hermano mayor, Pablo Urdangarin. Y eso son palabras mayores.

