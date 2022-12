Miguel Marcos se irá de casa de Belén Esteban en 2023 por esta razón

El 2023 todavía no ha llegado, pero todo apunta a que Miguel Marcos y La princesa del pueblo ya tienen importantes planes. Tras un año de lo más convulso para Belén con la fractura de la tibia y el peroné, y su bajo estado anímico, la pareja piensa aprovechar el tiempo al máximo.

Miguel Marcos hará las maletas y se irá de casa, eso sí no lo hará solo sino en compañía de su mujer y tampoco será por mucho tiempo. Y es que, la razón no puede ser mejor: han planeado un romántico viaje juntos este 2023. Así lo confesaba Belén la pasada tarde en Sálvame. La colaboradora tiene pensado recuperar todo el tiempo perdido de este año.

Según ha confesado Belén, el viaje en cuestión se trataría del regalo de estas Navidades, y la pareja ya lo tendría todo preparado. Miguel ya está preparado para irse de casa, aunque no haya dado declaraciones sobre el tema.

Miguel Marcos y Belén preparan las maletas para irse de viaje

No cabe duda de que, no existe mejor regalo navideño que un buen viaje, sobre todo si es en buena compañía. Pues eso mismo ha debido de pensar Belén y Miguel Marcos, ya que ese sería el regalo que se han hecho mutuamente. Así lo confesaba la colaboradora la pasada tarde en el plató de Sálvame.

Eso sí, Belén no ha querido contar demasiados detalles sobre esta escapada romántica que tienen planeada. Y mucho menos el destino que han elegido. Se trataría de un viaje donde dejar atrás todos los baches que han atravesado en este último año. Para la colaboradora no ha sido nada fácil afrontar este 2022.

Ella misma confesó que su accidente en pleno directo que le ocasionó la fractura de la tibia y el peroné fue algo muy traumático. Belén llegó a temer incluso en caer en una depresión, ya que su estado anímico se vio duramente afectado.

Pero la colaboradora no ha podido evitar sonreír al hablar sobre este plan que les hace mucha ilusión. Aunque tiene claro que hasta que no esté totalmente recuperada no se embarcará en él. Pero lo cierto es que, hay muchos motivos para que el próximo 2023 sea uno de los años más especiales de la pareja.

El próximo año, Miguel Marcos y Belén cumplirán su décimo aniversario. Se conocieron en 2013 y al poco tiempo iniciaron su bonita historia de amor.

| Instagram @belenestebanmenendez

Pero además, la princesa del pueblo cumplirá 50 años, una fecha más que importante. Por lo que tienen mucho que celebrar y este viaje será la guinda del pastel.

Miguel Marcos, al lado de su mujer

Miguel Marcos es todo para Belén, ella misma confesó que él fue el pilar fundamental en su recuperación tras el accidente. Fue el pasado mes de julio cuando Belén se abría en canal para hablar sobre lo importante que ha sido Miguel. La de Paracuellos no pudo evitar romperse en pleno directo:

"Gracias. Él siempre ha estado ahí. Trabaja por la noche para ir conmigo a rehabilitación. Él es muy tranquilo, yo soy un nervio. Te has comido lo más grande conmigo, has estado conmigo, no has querido que viniera mi familia", confesaba ante la audiencia.

Miguel se atrevía a pronunciarse públicamente, algo que no nos tiene acostumbrados:

"Quiero que sepas que he estado, estoy y siempre estaré a tu lado porque eres el pilar fundamental de mi vida y solo quiero tu felicidad y tu bienestar", confesaba.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp