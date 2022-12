Miguel Marcos ya sabe qué famosa cuñada no puede entrar en su casa

Miguel Marcos tiene todo preparado en su vivienda, como la decoración, para poder celebrar la Navidad en familia y con los amigos más cercanos. Eso sí, tiene muy claro que en aquella no estará presente alguien famoso que forma parte de la vida pasada de su mujer, Belén Esteban. Nos estamos refiriendo a Beatriz Trapote, la esposa de Víctor Janeiro.

Es cierto que la colaboradora de Sálvame ha hecho declaraciones dejando claro que quiere que el que fue su cuñado gane Pesadilla en el Paraíso. Pero también ha expuesto de manera clara que no tiene ninguna relación ni con él ni con su pareja. De ahí que no estén invitados a la casa de los Marcos Esteban en estas fiestas.

Miguel Marcos sabe que, aunque ella lo haya intentado, la cuñada más famosa de la prensa rosa no puede entrar en su domicilio. Beatriz Trapote ni siquiera conoce a Miguel y nunca será amiga de Belén Esteban, a pesar de que mantengan un trato cordial.

Miguel Marcos es consciente de todo

Miguel Marcos es consciente de que la final de Pesadilla en el Paraíso se celebra hoy miércoles. Por este motivo, a su mujer se le ha preguntado en Sálvame quién quiere que gane. Y ha sorprendido desvelando que Víctor, que no ha dado juego salvo alguna declaración personal sobre sus hermanos.

En este sentido, Miguel ha visto a su chica decir: “Deseo que gane él porque es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado. Lo digo de corazón. Cuando dicen que él no habla, no es así, lo que no le gustan son las movidas y es que esa casa es de locos”.

“Es el único que se ha levantado, ha trabajado, ha limpiado, ha aguantado las peleas. Creo que por justicia Víctor, y lo digo de corazón, merece ser el ganador. Mi relación personal no tiene nada que ver con esto”.

Asimismo, ha añadido en relación a Beatriz: “Él ha tenido muy buena defensa con su mujer, aunque no tengo relación con ella”.

Miguel Marcos conoce las reacciones

Miguel Marcos ha visto que las reacciones no se han hecho esperar tras las palabras de la colaboradora. En concreto, de inmediato ha opinado al respecto Trapote. Esta ha dicho en Sálvame, mediante conversación telefónica, “La verdad es que ha sido una auténtica sorpresa y me alegré muchísimo”.

“Creo que ella ha tenido siempre muchísimo cariño a Víctor. Ella dijo que no era algo personal, pero no cabe duda todo lo que han vivido. Su etapa al lado de Esteban fue de muchísimo cariño y él siempre la acompañaba y la llevaba a todos los sitios”.

Además, Miguel ha escuchado a Bea decir: “Cuando ves a una persona que has querido y que ella, supongo, que también querrá, pues te remueve. Mi marido es un cacho de pan y ella mejor que nadie lo sabe. Y yo creo que Belén tiene muy presente que Víctor es una muy buena persona”.

“Cuando él sepa lo que ella ha dicho va a estar encantado de que una persona tan mediática y con tanto poder de masas lo haya defendido públicamente. Sé que él le tiene mucho cariño a ella. De cuando convivieron juntos en Ambiciones, él la recuerda con mucho cariño tanto a ella como a su familia, es lo que me ha transmitido”.

Marcos ha escuchado cómo se le ha preguntado a Bea si su marido felicitará a la colaboradora de Sálvame la Navidad. Y la respuesta ha sido clara: “Por supuesto, pero no ha tenido que hacer este gesto para felicitarla, pues siempre hemos tenido contacto a través de su hija. Lo que pasó ya pasó, le deseo todo lo mejor y que le vaya bien”.

“Por supuesto, creo que ella forma parte también de nuestra familia porque Andrea es nuestra sobrina. Y le agradezco que haya sacado la cara por Víctor, porque creo que se lo merece”.

Miguel Marcos ha visto que estas declaraciones han sido bien acogidas por su mujer, aunque ha desmentido lo dicho por la periodista sobre que tienen contacto. Ha reiterado que ni Trapote ni su mujer forman parte de su vida y, por tanto, no están invitados a casa por Navidad. Lo ha hecho diciendo: “Yo no tengo relación con ellos, pero soy justa y, para mí, el que mejor concurso ha hecho ha sido él”.

