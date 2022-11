Miguel Marcos, mudo al comprobar lo que siempre sospechó de su suegra

Miguel Marcos, el discreto marido de Belén Esteban, nuevamente se encuentra en el punto de mira. Lo cierto es que el conductor de ambulancias está muy acostumbrado a estarlo porque es consciente de lo que conlleva ser la pareja de una de las caras estrella de Telecinco.

Además, el hecho de que la madre de Andrea Janeiro sea también una de las veteranas colaboradoras del mítico programa Sálvame tampoco ayuda a que el de Paracuellos esté en el foco de atención de los medios.

Sobre todo ahora, que su mujer acaba de dar unas declaraciones en el espacio vespertino, las cuales han dado mucho de que hablar. Sin duda alguna, una confesión que ha hecho la pareja de Miguel Marcos y que no ha dejado a nadie indiferente por la gravedad del asunto, ya que está relacionada con su oscuro pasado.

Miguel Marcos descubre la verdadera razón por la que su mujer ha dejado de hablar de sus adicciones

Hace unos años, la mujer de Miguel Marcos atravesó un duro y terrible episodio del que le costó bastante superar. Nos estamos refiriendo a la época en la que la tertuliana fue adicta a las drogas. Sin duda alguna, un complicado bache del que, finalmente, pudo salir gracias a su fuerza de voluntad y ayuda profesional.

Para la exmujer de Jesulín de Ubrique siempre ha sido un tema bastante peliagudo, pero, a pesar de ello, nunca ha tenido ningún inconveniente en hablar públicamente de esta etapa de su vida. De hecho, la primera vez que trató este asunto fue en Sálvame Deluxe, en 2013, donde se sinceró como nunca de sus adicciones.

"Estoy saliendo de una espiral difícil. Ahora, solo soy adicta a la vida", reveló por aquel entonces. Ahora, completamente recuperada y alejada de ese mundo, la mujer de Miguel Marcos ha hablado en alguna que otra ocasión de ello en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

No obstante, últimamente, la madre de Andreíta prefiere dejar atrás ese pasado y no darle más importancia. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que parece ya no querer hablar del tema? Ha sido ella misma quien lo ha contado en el espacio donde colabora.

Todo empezó cuando desde el plató de Sálvame se estaba debatiendo la polémica ausencia de Lydia Lozano en la entrevista de Al Bano. Y es que según la periodista, finalmente decidió no acudir por una clara razón.

"No fui porque a mi madre le dio un parraque cuando le dije que iba a ir. Ella me dijo que no fuera"; decía para Socialité. Sin duda, unas palabras que no fueron bien recibidas por algunos de sus compañeros de programa, ya que aseguraron que este motivo se trataba de una simple y mala excusa para no enfrentarse cara a cara con el italiano.

Sin embargo, una de las pocas colaboradoras que dio la cara por la canaria fue la misma mujer de Miguel Marcos, quien la defendió. Tal y como confesó la de Paracuellos, también había dejado de hacer según qué cosas para no hacer daño a su progenitora.

A esto se refería el dejar de hablar públicamente de sus adicciones. Según ella, "por mí, hablaría de eso todos los días, me da igual". "No lo hago porque hay una persona que quiero mucho, que es mi madre, que sufre con eso", es la razón por la que ya no quiere abordar este asunto.

La mujer de Miguel Marcos anuncia cuándo dirá 'adiós' a Sálvame

Por otro lado, si de algo también se está hablando bastante es de la marcha de la mujer de Miguel Marcos del programa Sálvame. Y es que, hace unos días, la madre de Andreíta confirmó que ya tiene claro cuándo va a dejar definitivamente de colaborar en el formato vespertino.

"Cuando acabe Sálvame yo acabaré con él. Lo tengo clarísimo", revelaba. Así que, de momento, nos queda Belén Esteban para rato.

