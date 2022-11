Mercedes Bernal destapa un dato inédito de su divorcio con Bernardo Pantoja

Mercedes Bernal está atravesando una de las semanas más complicadas de los últimos tiempos. A Mercedes no le gusta nada todo lo relacionado con lo mediático de su familia, ella siempre ha preferido mantenerse al margen. El pasado viernes, el fallecimiento de su exmarido, Bernardo Pantoja, colocaba a todo el clan en el ojo público.

El funeral de Bernardo fue de todo menos discreto, muchas informaciones trascendieron a la prensa. Entre ellas, un supuesto enfrentamiento entre Junco y Mercedes Bernal. Pero la madre de Anabel Pantoja no ha dudado en pronunciarse y desmentirlo por completo. Además, Mercedes ha confesado un detalle muy revelador con respecto al divorcio de su exmarido.

Mercedes Bernal se pronuncia sobre la polémica

Mercedes Bernal siempre ha optado por mantenerse alejada del foco público. La madre de Anabel Pantoja decidió mantener un perfil mediático bajo, que nada tiene que ver con su hija. Pero, tras las últimas informaciones publicadas con respecto al polémico funeral del hermano de Isabel Pantoja, Mercedes ha decidido hablar.

Eso sí, no ha sido de manera directa, Mercedes se ponía en contacto con Belén Esteban, con quien mantiene una estupenda relación, para hablar y contar la realidad.

La colaboradora de televisión reproducía los audios que había recibido de Mercedes Bernal donde contaba cómo había sido todo. Con la polémica despedida a Bernardo Pantoja trascendió a la prensa que había surgido un tenso enfrentamiento entre Mercedes y Junco.

Mercedes Bernal confirmaba a través del audio, que ella no había mantenido ninguna palabra con Junco: "Yo he estado en la habitación junto a Junco, a Isabel y a mi hija. Y yo no he cruzado una palabra con esta señora. No he tenido nada. Jamás he hablado con ella. Yo nunca he hablado con esta mujer", revelaba el audio que reprodujo la colaboradora.

| Europa Press

Pero esto no quedó ahí, para Mercedes fue muy duro que se especulase con la medalla que llevaba su hija durante el funeral. Según reveló Carmen Borrego, Anabel le exigió dicha cadena a Junco, una cadena que era de Bernardo: "Anabel vio que Junco llevaba una cadena de oro que pertenece a Bernardo, y de malas maneras le dijo a Junco que le dé la cadena. Al final Junco termina quitándose la cadena y dándosela a Anabel", comentó la colaboradora.

| GTRES

Mercedes Bernal también quiso abordar este tema a través de los audios de WhatsApp que le envió a Belén. Según contó Merchi, esa cadena era suya tras el divorcio con Bernardo. La había estado guardando ella todo este tiempo, y fue Mercedes quien se la puso a Anabel: "¿Cómo pueden sacar estas mentiras y estas injurias? Esto es muy fuerte. Eso es mentira, no he cruzado palabra", continuaba en el mensaje

"Cómo voy a consentir yo a mi hija que le quitara una cadena (a Junco)? Esa cadena la tenía yo. Esa cadena llevaba guardada 20 años y se la puse yo a mi hija. Y ya está, y me arrepiento enormemente de haber sacado la cadena y habérsela dado a mi hija", sentenciaba.

Mercedes Bernal no puede más con la presión mediática

La madre de Anabel Pantoja ha reconocido que la presión mediática a la que está siendo sometida su familia es desmedida.

Además, Mercedes no puede entender por qué están saliendo tantas informaciones a los medios de comunicación, cuando ni ella ni su hija han hablado: "Si se supone que estábamos las tres solas en la habitación: Junco, Anabel y yo, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha sacado esa información, si estábamos solas en la habitación?", pregunta Merchi.

Mercedes y Anabel están atravesando momentos muy duros, y lo cierto es que el entorno no lo está poniendo nada fácil.