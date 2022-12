Mayte García, obligada a vivir en esta casa tras la muerte de su hijo

Mayte García es de las pocas personas que sabe lo qué es perder un hijo pequeño. La ex de Santi Cañizares ha tenido que rehacer su vida. En los últimos años, ha confrontado esta dura pérdida y la ruptura con el padre de sus pequeños.

Mayte García perdió a su hijo a la temprana edad de 5 años a causa de un tumor cerebral. La empresaria tiene otros tres hijos. Unos pequeños a los que se ha entregado en alma y cuerpo.

Hoy en día, Mayte García vive sola en una casa de lujo donde vive soltera, en la ciudad costera de Valencia, cerca del mar. Un domicilio acogedor de 300 metros cuadrados decorada a su gusto.

Aunque este nuevo hogar lo haya bautizado como un sitio para solteras, Mayte García ha iniciado una relación con una nueva pareja. Y la revista Lecturas ha podido adentrarse en el nuevo nido de la empresaria. Esta vive allí con sus hijas y ha sabido cómo compatibilizar todos los ámbitos de su vida.

"¡No mucha gente ha visto esta casa aun! Llevo un año y medio. Me vine aquí con mis hijas cuando me separé."

Una vivienda que está decorada con colores neutros que compenetran a la perfección con el mobiliario y la decoración. Una de las cosas más importantes para Mayte García es la luz, dado que en esta vivienda de tantos metros cuadrados, es esencial que la iluminación llegue a todos los rincones. La residencia consta de dos pisos y ambos están totalmente reformados.

La cocina es plegable, algo que prefiere la empresaria. Por su parte, en el dormitorio, cuenta con bañera a los pies de la cama.

"En la habitación tengo un cofre con cosas de mi hijo y es mi santuario. Cuando necesito hablar con alguien pero no quiero hablar con nadie físico, hablo con él. Mentalmente conecto con él."

Mayte García, tras la ruptura

Después de trece años juntos, Mayte García y Santi Cañizares pusieron fin a su relación. Sin embargo, ambos tuvieron como objetivo ser "un ejemplo" para sus hijos y sus familiares. Así que tratan de "seguir siéndolo".

En su momento, ambos pidieron total consideración por su vida privada. "Os pedimos máximo respeto porque lo importante en estos casos es evitar el sufrimiento de los más pequeños", decían. Este hecho sucedió tres años después del fallecimiento del pequeño.

Esto influyó enormemente en su matrimonio. "Santi lo ha llevado muy bien, creo, pero hemos evolucionado cada uno de una forma. Y lo que a él le hacía feliz, a mí no me hacía feliz."

"Yo a Santi le quise y le querré, es el padre de mis hijas y merece todo el respeto. Jamás le pondré un pero a mi exmarido", desvelaba a la anterior revista mencionada. "No quería llegar al límite de mirarlo y no saber quién era."

Después de tomar caminos distintos, Mayte García ha emprendido una nueva relación. "Me he sorprendido a mí misma. De la persona de que la más enamorada estoy es de mi hijo y no esperaba volver a enamorarme."

"El amor a los 15 años es de una forma, a los 20 es de otra y a los 40 es de otra. Mi enamoramiento de ahora es el más puro que he tenido. No digo que no haya estado enamorada del padre de mis hijas, que me casé muy enamorada, pero formaba todo parte de una fantasía", confesaba.

