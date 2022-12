Mayte García confiesa cómo logró sobrevivir tras la muerte de su hijo

Mayte García lleva un duro año. Ese ha sido el tiempo que lleva soltera desde su última relación. Ella y Santi Cañizares rompían su historia de amor después de años juntos.

Sin embargo, el verdadero varapalo de Mayte García fue en 2018, cuando la pareja perdió a su hijo de 5 años. Su hijo sufría un tumor cerebral que le costó la vida. El matrimonio tiene otros tres hijos que adoran.

"Para mí, mi hijo sigue vivo", dice la empresaria a la revista Lecturas. "No puedo abrazar su cuerpo, pero sí su alma", confesaba con mucha emoción.

| Europa Press

"Vivo en paz desde la muerte de mi hijo. En el segundo en que se fue, sentí que estaba flotando", recuerda. "Desde entonces, perdí el miedo a la muerte. Sé que cuando me muera mi hijo me recibirá", decía.

Mayte García ha sufrido mucho desde que su pequeño se marchara. El resto de sus hijas, sostenía, "tienen que dar vida a su hermano". "Tiene que ser una extensión suya, porque han sido trillizos", mantenía.

"Les digo que, aunque no exista, vive en nuestros corazones, y no debemos venirnos abajo si nos preguntan por él", confesaba. Eso sí, el recuerdo del retoño no ha abandonado el presente de Mayte García.

"Se podía haber muerto el día uno con dos infartos cerebrales, pero luchó 15 meses. Fue mi fuerza. No quería que mis hijas tuvieran una madre depresiva".

Ha desvelado que el pequeño "jamás" vio llorar a su madre, Mayte García sostenía que su fuerza debía ser ejemplar para su familia.

Mayte García y su nueva historia

Aunque Mayte García ha tenido también palabras para su marido, Santi Cañizares. "No quise llegar al límite de mirar a mi marido y no saber quién era. Por eso nos separamos", dijo.

Afirmaba que "el dolor por la pérdida de mi hijo influyó en el fin de mi matrimonio. Hizo mella en nosotros de forma distinta".

Y es que después de 13 años de matrimonio su ruptura se hizo oficial en julio del año pasado. La pareja hizo un comunicado a la prensa y pidió respeto por la intimidad de ambos.

Sin embargo, Mayte García ha vuelto a rehacer su vida con un nuevo amor. La empresaria hizo alarde de su romance en la boda de su amigo Kike Calleja en la finca de El Jaral. Su nombre es Luis.

"Estoy muy contenta, en una nueva etapa", dijo en su momento para la revista que mencionábamos anteriormente. Aunque no ha trascendido ninguna imagen del hombre, Mayte García ha dejado entrever que está viviendo una bonita historia. Así lo ha dejado ver en su perfil de redes sociales.

"Todas esas personas que están y llegaron a mi vida. Las que me enseñaron que la vida es muy bonita, con las que volví a creer, con las que volví a ser yo".

Mayte García tiene 40 años y ha comenzado una etapa bastante tranquila y plena en su vida. Entre sus nuevas ilusiones se encontraría Luis. "Queridos 40, aquí estoy... Vamos a vivirnos a pleno pulmón, porque vida solo hay una y hay que vivirla feliz", decía.

