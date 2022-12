El mayordomo de Isabel Preysler habla por primera vez y lo cuenta todo

Isabel Preysler está atravesando un momento delicado y ha decidido apartarse del ruido mediático para no tener más problemas. Su persona de máxima confianza, el mayordomo que trabaja en su famosa mansión, ha hablado por primera vez. Ha mantenido una charla amable con María Patiño en Telecinco y le ha dado una información bastante valiosa.

Isabel Preysler ya sabe que su empleado lo ha contado todo, pero no ha traicionado a nadie porque ha sido bastante cauto. Ha explicado que la dama de corazones no podía atender a Sálvame porque no se encontraba en su vivienda. No ha aclarado dónde estaba, pero la periodista Pilar Vidal ha ampliado los datos: está escondida en Estados Unidos.

Isabel ha vendido la exclusiva de su ruptura y se ha marchado porque todavía no se siente preparada para dar ciertas explicaciones. Era necesario contar que ya no estaba con Vargas Llosa para que no circulasen rumores sin fundamentos, pero todo tiene un límite. Considera que no está lista para enfrentarse a las preguntas de los reporteros, por eso se ha ido de viaje.

Isabel puede confiar en su mayordomo: lo ha contado todo, pero desde el máximo respeto y poniendo líneas rojas. Ha explicado que no podía decir dónde se encontraba ni con quién, pero ha sido enormemente educado y cortés. Tampoco ha aclarado el estado de ánimo de “la señora”, aunque su entorno asegura que está bastante alicaída.

Preysler ha hecho lo mismo en otras ocasiones: suelta la noticia y se marcha para calmar la situación antes de su reaparición. Sin embargo, en esta ocasión tendrá complicado escaparse porque en Sálvame han contado dónde se encuentra exactamente. No sería de extrañar que algún paparazzi se desplace hasta Nueva York y no pare hasta dar con su hotel preferido.

Isabel Preysler quería casarse con Vargas Llosa

Isabel siempre ha dicho que el escritor le había pedido matrimonio y que ella se había negado porque estaba bien así. Pero María Patiño, después de hablar con el ayudante de Preysler, ha asegurado que la dama de corazones no está siendo sincera. Supuestamente era ella la que quería pasar por el altar porque “no quería quedar como la amante”.

La madre de Tamara Falcó prefiere no dar explicaciones y todo hace pensar que no profundizará en estos asuntos. Su versión es que dejado a Vargas Llosa porque tenía “un carácter celoso compulsivo”, según cuentan en Sálvame. La colaboradora Gema López considera injusto que haya vendido a su exnovio porque él nunca ha sido responsable de ningún problema.

Preysler confía en el sirviente de Villa Meona, la mítica mansión que tiene en Puerta de Hierro, la zona más cara de Madrid. Es una fuente muy solvente y todos los medios quieren hablar con él, pero solamente ha atendido a la llamada de Telecinco. Ha prometido que nunca contará cómo se encuentra la exmujer de Carlos Falcó porque “lo desconoce”.

Isabel Preysler está muy dolida

Isabel lleva mucho tiempo saliendo en la portada de las revistas y pensaba que tenía la noticia controlada. Nunca hubiera pensado que Vargas Llosa le fuera a adelantar, pero justo es eso lo que ha sucedido. El escritor es inocente y le han culpado, por eso hay tantos que quieren dar la cara por él.

Preysler pasará un tiempo en Estados Unidos, regresará cuando acabe la Navidad, pero de momento no tiene fecha de vuelta. Prefiere no pronunciarse porque lo último que quiere es abrir una guerra que podría dañar su imagen.

