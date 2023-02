Gustavo Guillermo, el chófer de Las Campos: desvelan su verdadero estado

Gustavo Guillermo era un gran desconocido para la mayoría del público hasta que hace un tiempo concedió su primera entrevista en la prensa del corazón. Pasó de ser el chófer de María Teresa Campos a un famoso más. Y su figura ha ido ganando peso en el momento que se desveló que era el topo del clan de la presentadora.

Desde entonces han ido apareciendo más y más informaciones que lo dejan en evidencia. Situación que le ha llevado a tomar serias decisiones, que tienen preocupadas a algunas personas de su entorno. Así, Alonso Caparrós, con el que mantiene una amistad, ha reconocido que no le responde a las llamadas de teléfono.

Esto lo que viene a dejar patente es que Gustavo está mal y parece que quiere alejarse lo máximo posible del foco mediático. Parece que prefiere aislarse para ver si así pasa el 'chaparrón' y puede continuar con su vida como si nada hubiese pasado.

Gustavo Guillermo preocupa a sus amigos

El que para María Teresa es como un hijo, como ella reconoció, ha visto que su imagen ha quedado denostada en las últimas semanas. Y es que se ha revelado que él ha filtrado información de Las Campos a los medios. Es más, se ha descubierto que ha grabado alguna conversación de quienes a diario le dan trabajo.

Pero, por si fuera poco, también ha salido a la luz que tiene un chat para burlarse de una de sus 'hermanas', Carmen Borrego. Chat en el que también participaban hasta ahora su novia, Belén Ro, el diseñador de aquella y Kiko Hernández.

Ante las evidencias, Gustavo no ha tenido más que reconocer las acusaciones. Aunque, después de pedir disculpas, ha intentado que otro 'cargue' con más peso por lo sucedido. Ha mostrado capturas del citado grupo de WhatsApp para demostrar que Kiko es quien más se ha reído de la hija menor de Teresa.

Tras esto, lo que ha sucedido es que se ha convertido en protagonista del polígrafo que ha realizado Alonso Caparrós en el Deluxe. Colaborador que ha reconocido que, a pesar de saber todo lo que se ha mostrado, va a seguir siendo su amigo incondicionalmente. A esto ha añadido: “Sé que Gustavo es un buen tío, sé que está arrepentido y es el único que hasta ahora ha pedido perdón”.

“Quiero dejar claro que no lo estoy justificando para nada, pero sé que su espíritu y su naturaleza no es malvada”.

Gustavo Guillermo ha visto así que Alonso ha sacado la cara por él, aunque también ha dicho algo que ha hecho saltar las alarmas. Sí, porque ha reconocido que “no me coge el teléfono, pero me he comunicado con él. Sé cuál es su estado de ánimo”.

De esta manera, Caparrós ha dejado caer que el chófer de Las Campos está pasándolo mal por todas las noticias que se han dado. Por ello, parece que ha tomado la decisión de mantenerse lo más lejos posible de los medios y de quienes trabajan en ellos. Aunque habrá que esperar a ver si mantiene esta postura o si finalmente decide hablar públicamente y dar la cara.

Gustavo Guillermo ve salir a la luz datos inesperados

Gustavo Guillermo ha visto que además han destapado cuestiones que pertenecen a su absoluta privacidad. Por ejemplo, se ha revelado que María Teresa le pagó la cocina de su casa y que, al parecer, tendría más pruebas que dejarían en mal lugar a Las Campos.

Pero es que hay más. Según Alonso, el citado chófer tiene entre sus planes escribir sus memorias. Lo hará para contar los 30 años que ha pasado al lado del clan de Terelu.

