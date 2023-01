Máxima preocupación por don Juan Carlos tras confirmarse su diagnóstico

Juan Carlos tomó una decisión hace tres años que sigue generando mucha polémica: mudarse a Emiratos Árabes y empezar de cero. Dicen que lo hizo obligado, que él nunca quiso abandonar su país porque considera que ha hecho mucho por el mismo. El problema es que el pueblo ha dejado de apoyarle como lo hacía antes, ya no tiene el mismo poder ni la misma repercusión.

Juan Carlos puede estar tranquilo porque su hijo ha tomado las riendas de la monarquía y está haciendo una labor estupenda. Los críticos aseguran que está haciendo lo correcto, de hecho se mantiene lejos de su padre y apenas tiene contacto físico con él. Cree, según ha salido publicado, que lo mejor para la institución es estar lejos de cualquier escándalo que genere polémica.

Juan Carlos de Borbón ha hecho saltar todas las alarmas con su reaparición en el funeral de su cuñado Constantino. Medios de total solvencia han confirmado su diagnóstico y la preocupación es máxima: no puede moverse sin ayuda. Algunos rostros tan conocidos como Ana Rosa Quintana han mostrado su intranquilidad al respecto, la situación se complica.

Ana Pardo de Vera, periodista de la Cadena SER, se ha manifestado en este sentido y sus palabras son altamente preocupantes. “Si Juan Carlos I muere en Abu Dabi, la Casa Real tendrá un problema”, advierte la reputada locutora. Más adelante ha explicado que los problemas de salud del emérito irán a peor porque están relacionados con la movilidad.

El marido de doña Sofía ha preocupado a sus seguidores, quienes se han dado cuenta de que no puede valerse por sí mismo. Necesita a su guardaespaldas para caminar y también usa un garrote, de hecho algunos dicen que debería moverse en silla de ruedas. Sin embargo, el monarca no quiere dar este paso porque cree que el pueblo le dejará de ver como un rostro fuerte.

Juan Carlos necesita ayuda constante

El rey emérito, según han contado en la Cadena SER, no tiene “ningún problema de salud serio”, pero la situación es alarmante. Si le sucede algo debería estar en España, al menos eso es lo que cuentan en el citado medio. La Corona se vería muy afectada si Abu Dabi se convierte en escenario del desenlace más temido de España.

Juan Carlos I continúa teniendo fieles apoyos en España, así que son muchos los que le quieren ver de vuelta. Sin embargo, no quiere incomodar a su hijo Felipe y ha explicado que por el momento su residencia seguirá estando en Emiratos Árabes. Los periodistas expertos han confirmado su diagnóstico y le han recomendado que acceda a desplazarse en silla de ruedas.

El suegro de Letizia se resiste y prefiere valerse de sus agentes de seguridad porque no quiere verse en una situación que considera vulnerable. Cada vez hay más informaciones y no toda son buenas, pero debemos quedarnos con las oficiales. La locutora Ana Pardo de Vera confirma que el asunto está controlado, aunque entiende que sea preocupante.

Juan Carlos ha encogido el corazón de todos

Juan no quiere volver a España para no dar problemas, pero la periodista citada anteriormente cree que terminará dando el paso. “Creo que volverá a España si tiene algo serio de salud”. Después ha añadido que el emérito no tiene consciencia de haber cometido ningún error administrativo.

Doña Sofía ha salido reforzada de esta situación, de hecho está recibiendo mejores críticas que nunca. Se ha dado un baño de masas en Atenas, el pueblo le adora y siempre seguirá siendo reina. Ahora solamente hace falta saber cómo se ha tomado Letizia el repunte de popularidad de su suegra.

