Marta Riesco ya conoce a David Flores: la foto que romperá a Rociíto

Marta Riesco está disfrutando de una etapa de plena felicidad a nivel personal y es gracias a Antonio David. Es cierto que cuando se descubrió su romance tuvieron que hacerle frente a muchas críticas y a situaciones que les hicieron romper. Pero dieron una nueva oportunidad a su historia de amor, que cada vez es más sólida a tenor de que ella ya ha conocido al hijo de él, David Flores Carrasco.

El encuentro que ha tenido con el joven no ha dudado en inmortalizarlo con la cámara y luego presumir de él en redes sociales. Un gesto que seguro no habrá gustado a la madre del chico, Rocío Carrasco, aunque está acostumbrada a comportamientos similares. No hay que olvidar que Olga Moreno, la ex del malagueño, también lo ha hecho en numerosas ocasiones.

Marta Riesco presume de 'cita'

La reportera de Fiesta ha luchado mucho por estar al lado de Antonio David y, al final, le ha merecido la pena. Sí, porque están juntos viviendo en Madrid y muy felices, como no dudan en demostrar constantemente en redes. Redes en las que él le ha declarado su amor y en las que ambos han pedido al 2023 seguir unidos.

La relación ya está tan consolidada que Marta está absolutamente integrada en el círculo más cercano del excolaborador de Sálvame. Y esto ha quedado claro con el viaje que ahora han hecho a Málaga para celebrar el 24 cumpleaños del hijo de él. Un viaje en el que han quedado con los amigos de Antonio y también con su familia.

En concreto, le han organizado una fiesta sorpresa al joven en la que ha habido todo lo necesario para que lo pasara en grande. Y, por supuesto, también ha existido la consabida tarta, que Riesco no ha dudado en mostrar en su Instagram. Exactamente aquella llevaba estampada una imagen del cumpleañero junto a su padre y a sus dos hermanas.

Esta foto la reportera la ha acompañado de un texto que deja en evidencia que ya forma parte de la vida de David. Ha escrito: “Feliz cumpleaños a la persona más buena y más preciosa del mundo. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en mucho mucho mucho tiempo, te quiero Deivid”.

Ahí no ha quedado todo, pues también ha subido otra instantánea donde el protagonista de la fiesta le da un beso en la mejilla. Asimismo, la ha acompañado nuevamente del mensaje “Te quiero Deivid”.

Sin olvidar que también ha compartido más momentos especiales como el abrazo entre David y su hermana así como el que él se ha dado con su padre.

Marta Riesco provoca indignación con sus publicaciones

La novia de Antonio David no ha dejado indiferente a nadie con las imágenes que ha subido de ella y del hijo de su chico. Son muchas las voces que han surgido en contra por entender que, al igual que Olga, 'usa' al joven para lanzar una pulla a la madre de él y herirla. Y es que Rocío lleva años sin tener relación con su vástago.

De ahí que Twitter se ha llenado de mensajes como “Utilizar al chaval como trofeo para que todos veamos a quien quiere más, me parece deleznable. Jamás hay que esconder a nadie, pero sí proteger y no utilizar”.

En esta misma línea encontramos: “Se me revuelven las entrañas. Qué tristeza por quien está rodeado este chico, es de juzgado de guardia” y “Lo que más me indigna es que su pareja lo permite. Antonio ha encontrado a la horma de su zapato”.

Sin olvidar tampoco: “En el pecado llevarán la penitencia. Lo que hacen con este niño no tiene nombre” y “Qué tristeza me da este chico. Tendría que estar protegido y haciendo su vida feliz, pero es una moneda de cambio con mucha maldad”.

