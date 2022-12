Marta Riesco ve desde lejos como su exnovio lo deja

Marta Riesco se encuentra muy feliz al lado de Antonio David, tanto que incluso le ha dedicado un premio que le han dado estos días. Pero esto no quita para que esté al día de lo que le pasa a sus exnovios. Precisamente así es como ha conocido que el futbolista del Real Madrid Karim Benzema ha decidido finalizar su trayectoria en la selección francesa.

Una noticia sorprendente e inesperada, que ha llegado después de que los galos perdieran el Mundial de Qatar frente a Argentina.

Marta Riesco conoce la decisión de Benzema

La reportera de Fiesta y el delantero merengue, al parecer, mantuvieron un romance allá por el año 2014. Varios meses duró el affaire y estuvo lleno de altibajos, pues, según se ha publicado, no lograban ponerse de acuerdo sobre la relación. Marta quería que fuera a más y que se consolidara, mientras que Benzema no deseaba nada serio, por lo que finalmente él decidió romper.

Y ahora él ha roto, pero con la selección francesa. Después de no poder participar con esta en el Mundial de Qatar y de que su país perdiera la final con el equipo de Messi, ha tomado una decisión. Ha expuesto que, a sus 35 años, ha llegado el momento de zanjar su andadura con Les Bleus.

Esta postura, que ha pillado por sorpresa a todo el mundo incluida a Riesco, la ha dado a conocer él en sus redes sociales. Lo ha hecho compartiendo una fotografía de sí mismo en el campo y con el atuendo del equipo galo. Y la ha acompañado del siguiente mensaje: “Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello”.

“He escrito mi historia y la nuestra se acaba”.

De esta manera, el ex de la reportera ha concluido su andadura en el equipo de su país. Lo ha hecho tras 97 partidos vistiendo la camiseta azul. Deja como legado 37 goles y el haber conseguido una Nations League.

Marta Riesco cree saber los motivos de la postura de Karim Benzema

La novia de Antonio David seguro que al descubrir la decisión del futbolista ha pensado en los motivos que le han podido llevar a tomarla. Sin duda alguna, uno de ellos habrá sido su edad y que afrontaría el próximo Mundial con 39 años. Vamos, que en el siguiente ya no estaría en la forma física necesaria para afrontar una competición de tan alto nivel.

Marta, no obstante, tiene claro que quizás la principal razón de Benzema para dejar la selección es su relación con el entrenador, Deschamps. Hay mucha tirantez entre ellos desde hace tiempo básicamente porque el míster está descontento con el comportamiento de Karim y viceversa.

Sea como sea, Riesco ha visto que la noticia dada por su exnovio ha provocado un gran revuelo. Los medios se han hecho eco de su marcha y son muchos los franceses que han querido despedirle como se merece. Por este motivo, le han dejado mensajes en redes resaltando su valía y afirmando que no ha tenido el trato que se merecía.

Así, pueden leerse comentarios como “Francia no te merece. Buen final de tu carrera en el Madrid, donde te respetamos y vemos como una leyenda” y “Lo has intentado. Pero muchos no te valoran ni lo harán”.

“El 95 % de los franceses que te apoyan son de origen magrebí, los demás te escupieron en la cara e idolatran a un gurú de mierda. Si hubieras estado en la final, hubiéramos traído de vuelta la tercera estrella” y “La historia recordará que no fuiste tratado con tu valor. Eres el Balón de Oro”.

