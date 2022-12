Marta Riesco toma una decisión con su primer hijo que despeja las dudas

Marta Riesco ha vuelto a poner de manifiesto lo mal que lo pasó cuando era joven para concienciar y ayudar. La reportera aparecía con un parche en el ojo sorprendiendo a todos para hablar abiertamente sobre el estrabismo, problema que sufre desde muy pequeña. Así, decidía también hacer referencia al bullying que había sufrido a la hora de recibir uno de los primeros galardones de su carrera como periodista.

Marta Riesco está de actualidad por este motivo y le han hecho una entrevista bastante interesante porque ha hablado de un tema importante: su embarazo. Ha hablado de su primer hijo y ha tomado una decisión que aclara todas las dudas. Quiere tenerlo después de casarse con Antonio David Flores, lo que demuestra que no busca estar con él por interés.

Riesco se ha alzado con el premio 'Yo estoy de moda' por su trabajo como reportera, un momento muy especial en el que también ha tenido muy presente a su novio.

La reportera le dedicaba abiertamente el premio a Antonio David, con el que espera poder casarse y formar una familia.

"Antonio David, te quiero", declaraba su amor a los cuatro vientos. Pero también tenía en cuenta a otras dos personas muy importantes que la han ayudado en su carrera.

"A Eva Espejo (directora de Fiesta) por haber confiado en mí en uno de los peores momentos de mi vida profesional. Y a Emma García por el amor, el cariño y la confianza", decía emocionada.

Marta está muy concienciada con el daño que unas malas palabras pueden hacer. Además del acoso que ha sufrido estos últimos años tanto por su físico como por la persona que ha escogido como pareja.

Justo por eso, no querría que sus futuros hijos pudiesen llegar a vivir una situación similar. "Quiero dedicárselo a todos los que, como yo, tuvieron que llevar un parche en el ojo", afirmaba con lágrimas en los ojos.

"Aquellos niños que lleven aparato, que tengan acné o que estén por encima de su peso y los malotes de cole, los chulos de barrio, les hagan sentir mal", añadía. "No tengáis miedo nunca, que los sueños se cumplen".

Marta Riesco habla claro de su infancia

Una forma de animar a los pequeños que estén atravesando una situación tan complicada. "No me gusta hablar con gente que se mete con los defectos físicos de las personas", sentenciaba acerca de aquellos que la han criticado.

"Y que utiliza plataformas para dar un ejemplo pésimo", añadía. Ahora que llegan las Navidades, queda claro que Riesco está de lo más integrada en medio de la familia de su novio. "Conozco a todos y me siento súper aceptada", confesaba respecto a su relación con los Flores.

"Lo que tenía que demostrar se lo he demostrado a quien lo sabe y por eso tengo un hueco en el corazón de esa familia", señalaba decidida.

Por otro lado, la reportera también aprovechaba para gritar a los cuatro vientos el cariño que le tiene a David Flores. Sin duda, un duro golpe tanto para la madre del joven como para Olga Moreno, que siempre ha permanecido a su lado. Esto le ha servido de excusa para hablar con un reportero de la posibilidad de tener un niño junto a Antonio David.

Sin embargo, la novia de Antonio David explicaba que "fue solo una manera bonita de decirle que me alegraba mucho de haberle conocido. Le quiero mucho".

Entre la pareja las cosas van tan bien que ya se plantean incluso dar otro gran paso en su relación.

"Ojalá, Dios te oiga, pero tienen que pasar unas cosas antes de que hinque la rodilla", comentaba. "Primero se tiene que divorciar", dejaba caer a modo de indirecta. Antes de tener a su primer hijo quiere estar casada. Es una decisión firme y nada le hará cambiar su pensamiento.

"Si por mí fuera firmaba aquí y ahora", alegaba. De hecho, tampoco se niegan a la idea de tener un hijo muy pronto.

"Soy un poco tradicional en todo", confesaba la reportera. "El otro día me llamaron que si estaba embarazada pero no, eso voy a intentarlo luego. Primero me gustaría casarme".

