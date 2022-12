Marta Riesco recibe unas imágenes que harán llorar a su futuro marido

Marta Riesco ha pasado unos días en Málaga junto a su chico, Antonio David. Allí han estado con amigos y familiares y ella ha podido conocer, por fin, al hijo de él, David. Es más, con este ha celebrado su cumpleaños y luego ha presumido en redes de esta fiesta, lo que ha supuesto que reciba críticas.

Entre los mensajes que le han enviado criticándola por 'utilizar' al chico para herir a Rocío Carrasco ha habido uno que no ha dejado indiferente. En concreto, nos estamos refiriendo a un tuit en el que se han compartido varias imágenes tiernas del joven con su madre. Imágenes que al exguardia civil no le habrán gustado y le habrán provocado dolor.

Marta Riesco, muy criticada

La reportera de Fiesta es muy activa en redes sociales. Tanto es así que de su escapada a Málaga ha mantenido bien informados a sus seguidores. Y es que ha subido vídeos comiendo, paseando por la ciudad...Pero, sobre todo, ha colgado instantáneas de la fiesta del cumpleaños de David.

No obstante, la imagen que ha provocado un gran malestar en redes es en la que ella aparece recibiendo un beso del cumpleañero. A Marta Riesco se le ha echado en cara no solo que ella salga poniendo con sus dedos el símbolo de la victoria sino que publique una foto con el chico.

Exactamente, se la ha atacado por considerar que ha subido esta foto para arremeter contra Rocío, que hace tiempo que no tiene relación con su vástago.

Marta Riesco, perpleja ante las fotografías

La novia de Antonio David ha visto que sus redes se han llenado de ataques por las publicaciones que ha hecho. Y ella ha decidido responder a todos exponiendo que no ha tenido ninguna mala intención y que solo es una demostración de amor. A lo que ha añadido: “He estado con quien me ha pedido que esté y he estado con quien quería estar”.

Sus justificaciones no han convencido a todo el mundo, de ahí que su aclaración ha vuelto a generar más comentarios en contra. Comentarios entre los que uno ha llamado poderosamente la atención. Lo ha publicado una fan de Rocío.

Exactamente, esta internauta, cusa83, lo que ha hecho ha sido responder a Marta Riesco de manera contundente. Ha procedido a colgar varias fotografías de Carrasco con David cuando él era pequeño. Se trata de instantes donde se les ve sonrientes y muy cómplices, a los que ha añadido el hashtag #DavidMamáTeAma.

Incondicional esta de la hija de 'La Jurado' que incluso ha compartido otra instantánea de madre e hijo. En esta ocasión la ha subido para felicitarlo en nombre de toda la marea fucsia.

Como era de esperar estos tuits han comenzado a generar revuelo de inmediato en Twitter. Así, han surgido numerosas voces de apoyo a los mismos. Ejemplos son mensajes como “Mira bien Riesco, cenutria, esto sí es bonito y no las payasadas que haces tú”.

Al mismo tiempo, han aparecido nuevas críticas hacia la reportera: “No tienes vergüenza” y ¿Qué necesidad tienes de mostrar que estás con él cuando su madre no lo puede hacer? Hay cosas que no es necesario enseñar. Parece que seas tú quien quiere hacer daño”.

En esta misma línea están otros: “Que hostia de realidad te vas a pegar. Estate bien atenta, los ojos muy abiertos y escucha con atención” y “Esto es lo peor que he visto en mucho tiempo. No suelo insultar, pero, sin lugar a dudas, lo mereces porque eres una persona despreciable”.

Sin olvidar tampoco: “Está bien que estés con David y sus hijos, es normal. Pero lo que no es normal es que hagas la señal de la victoria, porque parece que lo haces para causar daño” y “Fea por dentro y por fuera. Lo haces de mala fe”.

