Marta Riesco provoca a Olga Moreno usando a su hija Lola

Marta Riesco no deja de acaparar titulares con sus últimos movimientos en las redes sociales. La reportera ha vuelto a sembrar la polémica con unas fotografías que muchos han señalado como un dardo directo a Olga. Marta estuvo presente en el cumpleaños de David Flores, quien cumplió 24 años el pasado 15 de diciembre.

En los últimos días, no se ha hablado de otra cosa que no sea la celebración sorpresa que organizó Rocío Flores a su hermano. Sin embargo, en dicha celebración, Olga no estuvo presente. Muchos apuntaron a que fue debido a que Marta Riesco sí asistió.

Ahora, las últimas fotografías de la periodista podrían arrojar un poco de luz sobre la situación que atraviesa Marta Riesco y Olga Moreno, y no pinta nada bien.

Marta Riesco y su polémica fotografía con la hija de Olga

Muy pocos apostaban por la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores; sin embargo, la pareja ha demostrado contra todo pronóstico que siguen adelante. Marta está cada vez más integrada en la familia y no duda en presumir en redes de la gran relación que tiene con los hijos de Antonio David.

La periodista felicitaba a David con una bonita dedicatoria junto a la tarta que había recibido por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños a la persona más buena y más preciosa del mundo. Conocerte es lo mejor que me ha pasado en mucho mucho mucho tiempo. Te quiero Deivid", escribía Riesco.

Pero ahora, una nueva fotografía ha sembrado toda la polémica. Marta subía una storie a su cuenta de Instagram donde se veía un libro de texto y cómo estaba ayudando a Lola, la hija de Antonio David y Olga a hacer los deberes. De esta forma, la reportera de Fiesta dejaba constancia de la gran relación y complicidad que tiene con la pequeña.

Esta fotografía ha corrido como la pólvora por Twitter, ya que muchos lo han visto como un dardo envenenado directo a Olga.

"Marta Riesco le dice a Olga, te quité a tu marido, a tu hijastra, a tu hijastro y voy a por tu hija y la foto con la V de victoria lo dice todo. Eso con la aprobación de Antonio David. La marea azul se volatizó igual que la familia Flores Moreno, ahora es la Familia Flores Riesco", escribía un usuario en Twitter.

Marta Riesco, en el centro de la polémica por sus palabras

No cabe duda de que Marta Riesco no teme a lo que puedan decir de ella por su relación con Antonio David. La colaboradora sigue demostrado lo muy enamorada que está del exguardia civil. Además, Riesco parece haber sido muy bien acogida por los hijos de Antonio David.

Marta está cansada de que se la critique cuando sube alguna fotografía con ellos, cuando según ella, "todo lo hace por amor". La periodista respondía tajante a todas las críticas por haber felicitado públicamente el cumpleaños a David Flores.

"A veces, me sigo agobiando cuando siento que se me juzga injustamente. Siempre se ve alguna mala intención en las cosas que hago o digo, cuando al final todo se reduce a una cosa, el amor", se defendía en una storie.

Marta tiene claro que no va a dejar que nadie se interponga en la familia que está construyendo junto a Antonio David Flores. Incluso, la periodista tiene claro su propósito para el próximo año: casarse con él.

