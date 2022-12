Marta Riesco humilla a Olga Moreno con una frase demoledora

Marta Riesco no ha tenido ningún problema en sentenciar la imagen pública de Olga Moreno una vez más. Y es que, desde que comenzó su relación con Antonio David, la periodista ha sido muy cuestionada, tanto dentro como fuera de su entorno laboral.

En más de una ocasión, hemos podido ver a varios colaboradores de Mediaset España asegurar que la reportera ha sido la causante de la ruptura de del exguardia civil y la ganadora de Supervivientes 2021.

Además, y si por si esto fuera poco, Marta Riesco también ha visto peligrar su puesto de trabajo dentro de Unircorn Content. Y es que, cuando su popularidad mediática comenzó a creer, muchos apuntaron que había pasado de ser una profesional de la comunicación a personaje televisivo.

Por ese motivo, y a raíz de los múltiples escándalos que protagonizó, 'la reina de las mañanas' decidió alejar a su trabajadora de las cámaras de televisión.

Ahora, y cuando parece que la vida le ha vuelto a sonreír, Marta Riesco ha decidido no callarse más y no se lo ha pensado dos veces a la hora de humillar públicamente a Olga Moreno.

Marta Riesco, a la yugular de Olga

Marta Riesco está muy cansada de sentirse en un segundo plano en su relación con el excolaborador de Sálvame. Por eso, durante su entrevista en el podcast, Cariscomedy, no ha dudado en cargar duramente contra la mujer que ha estado al lado de su pareja durante más de 20 años.

A la reportera de Telecinco no le ha temblado el pulso a la hora de reprocharle a Olga su ausencia durante su participación en Supervivientes 2021. Y es que, según ella, la empresaria se fue en el peor momento mediático del youtuber.

"Yo, he estado a su lado en todo momento y podría haber renunciado, ya que mi carrera estaba en un momento muy bueno, pero no lo hice", ha asegurado Marta Riesco, después de recordar que, en aquel momento, la primera serie documental de Rociíto se estaba emitiendo en Telecinco.

"Tu ex ha ganado Supervivientes y no ha estado a tu lado cuando estaba en esa isla… Yo estuve a su lado en todo momento y decía: 'Host***, es que la gente que está defendiendo ese movimiento, cómo es posible que me esté insultando'".

Y aunque es consciente de que la Marea azul ha sido muy dura con ella, Marta Riesco está muy agradecida porque piensa que a su pareja le sacaron del pozo tres cosas fundamentales: la Marea azul, sus hijos y ella.

Además, la periodista considera que ha recibido "un trato superinjusto" y que ha sido "la tía a la que no se le ha dado su sitio" dentro de la vida del exguardia civil. "He sido la que ha tenido más ovarios y he perdido la que más".

"He sido la tía que ha visto un 24 de abril, cumpleaños de mi novio, como yo no iba y otras personas sí y posaban delante de la prensa", ha asegurado, haciendo referencia a la asistencia de Olga Moreno a aquel evento familiar.

A continuación, la reportera ha contado las consecuencias que tuvieron esas imágenes en su salud mental. "Yo el lunes siguiente tuve que ir a trabajar a la cadena en la que se estaba hablando de esto y cobrando el mismo sueldo que antes de conocer a Antonio David".

Y ha sido en este momento cuando Marta Riesco le ha lanzado un dardo envenenado a su gran enemiga pública. "Sigo cobrando el mismo sueldo que hace cinco años, otras personas no pueden decir lo mismo. Otras personas trabajaban en otras cosas, le han conocido a él y su vida ha mejorado".

Para finalizar, la periodista ha querido darle la estocada final a Olga Moreno. Y es que, sin pensárselo dos veces, ha pregonado a los cuatro vientos el amor que ambos se tienen mutuamente.

"Creéis que si él no estuviese tan enamorado de mí, hubiera dejado a una persona que ha ganado Supervivientes, con la que estaría ya a un nivel mediático y económico estupendo, y se iría con una reportera", ha sentenciado Marta Riesco, dejando esta pregunta en el aire.