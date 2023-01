Marta Riesco hace algo peligroso con la madre de Antonio David Flores

Marta Riesco siempre ha sabido que había hecho una apuesta muy arriesgada: estaba en juego su futuro profesional en Telecinco. Se enamoró de Antonio David Flores justo cuando el colaborador fue exiliado de los medios de comunicación. Según cuenta, en ningún momento dudó de su inocencia porque él siempre había sido sincero con ella, dice que nunca le ha ocultado nada.

Marta Riesco acaba de hacer algo muy peligroso con la madre de Antonio David, ha hablado de ella en las redes sociales. Quiere dejar claro que Luisa Carrasco, así se llama, está encantada con su presencia y que mantienen una relación especial. Las redes no han tardado en arder en contra de esta confesión y Luisa está recibiendo una gran cantidad de críticas.

| Instagram: rotrece

Marta ha disparado contra las hermanas de Olga Moreno porque creen que están siendo muy injustas con la situación. Ha recordado que ella no ha hablado en la portada de ninguna entrevista y que tampoco se ha sentado en ningún plató. Ha seguido trabajando de reportera y ha rechazado todas las ofertas que ha recibido porque no le interesa.

Marta ha arriesgado demasiado y ha hecho algo demasiado peligroso: enseñar una foto de la madre de Antonio David. Con este gesto quería demostrar que es una más de la familia, nunca se ha escondido y ahora está más integrada que nunca. Es cierto que las piezas tardaron en encajar, pero ahora ha logrado que todos le respeten y está orgullosa de haberlo conseguido.

Riesco cada vez pasa más tiempo con los hijos de su novio y más ahora porque Olga Moreno quiere mudarse a Madrid. La empresaria ha roto su relación con Rocío Flores, al menos eso es lo que cuentan en Fiesta, y no quiere reconciliarse con ella. Marta habría aprovechado esta oportunidad para acercarse a la influencer, con la que ha terminado teniendo una conexión maravillosa.

Marta Riesco se siente acosada

Marta ha denunciado el acoso que está recibiendo en las redes sociales, incluso ha publicado fotos de su supuesta acosadora. Esta persona se burla de ella, se mete con su físico y cuestiona la relación que mantiene con su novio. La reportera ha dejado claro que va a llegar hasta el final y que denunciará todas las presuntas agresiones verbales que reciba.

| GTRES

Riesco ha publicado una imagen de Luisa Carrasco, sabía que era un atrevimiento peligroso, pero necesitaba hacerlo. Las redes se han llenado de comentarios y por primera vez se han unido dos ejércitos: los fans de Rociíto y los de Olga Moreno. Estos últimos consideran una alta traición que la madre de Antonio David le dé la mano a la reportera.

“Mi novio y su familia están en todo conmigo”, ha declarado la periodista después de ver el revuelo que se ha montado. Lo que también es evidente es que en Telecinco siguen confiando en su profesionalidad. No habla de su vida privada y sigue trabajando en televisión, así que es innegable que algo debe estar haciendo bien.

Marta Riesco ha perdido el miedo

Marta quiere seguir adelante con sus planes: le ha contado todo lo que está pasando a sus abogados y va a actuar en consecuencia. No tolerará ninguna falta de respeto hacia su suegra, no quiere que corra más peligros porque cree que no se lo merece. Ya ha estado demasiado expuesta en el documental de Rociíto, quien le acusó de ser una persona poco honesta.

Riesco ha atacado a las hermanas de Olga Moreno, piensa que están siendo muy duras y nada objetivas. Quieren proteger a la empresaria y lo entiende, pero no consiente ataques injustificados. Ha conseguido que sus detractores vayan a Twitter a escribir todo tipo de comentarios, casi siempre ofensivos.

