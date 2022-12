Marta Riesco explica por qué ha publicado el gran secreto de David Flores

Marta Riesco parece que vive en una nube desde que está saliendo con Antonio David. Tanto es así y tan feliz está que no duda en compartir en redes todo lo que hace a su lado. De ahí que ha subido fotografías junto al hijo de él, David Flores, en su cumpleaños, lo que le ha granjeado numerosas críticas.

Ante la situación, ella ha optado por intentar dar explicaciones del motivo que la ha llevado a colgar fotos con el chico. Incluso se ha atrevido a desvelar el secreto, oculto hasta ahora, de por qué ha ido al cumpleaños de David. Y también de detalles de la fiesta que le prepararon, algo totalmente privado.

Sin embargo, no ha convencido a todo el mundo con sus justificaciones.

Marta Riesco reacciona ante las críticas

La reportera de Fiesta ha estado estos días en Málaga con su novio disfrutando de la ciudad y de la familia de él. Aunque el momento más especial de esta escapada ha sido conocer al hijo de Antonio. Y también participar en la fiesta sorpresa que le han organizado por su 24 cumpleaños.

Marta ha estado tan encantada de integrarse ya tanto en el entorno de su pareja que no ha dudado en presumir de ello en Instagram. Así, ha colgado fotos junto a David dándole este un beso, de la tarta de cumpleaños e incluso de tiernos momentos del chico con su hermana e incluso con su padre.

Estas imágenes han sido muy criticadas en redes. En concreto, se le ha echado en cara a Riesco que haya utilizado al hijo de su novio. Hay quien considera que hacerlo presente en redes es una manera de herir nuevamente a la madre de él, que lleva años separada de este.

Marta Riesco ha decidido explicar por qué ha publicado el secreto de David, la foto de su cumpleaños. Solamente quería tener un gesto bonito con él, nunca ha tenido mala intención. Lo ha hecho por el cariño que le tiene.

Tal es la cantidad de mensajes atacándola que ha recibido, que la reportera ha decidido explicarse y justificarse. Lo ha hecho compartiendo una foto de ella viajando en el tren de regreso a Madrid. Y junto a la misma ha escrito: “A veces, me sigo agobiando cuando siento que se me juzga injustamente”.

“Siempre se ve alguna mala intención en las cosas que hago o digo cuando, al final, todo se reduce a una cosa, el amor. Y hacer felices a las personas que nos rodean. Y en eso estamos y en eso seguimos”.

| Instagram @marta.riesco

Mensaje que, siguiendo esta misma línea, ha respaldado con otro que ha publicado en Twitter. Este dice: "He pasado unos días tan bonitos y rodeada de tanto amor que cuando leo según qué comentarios siento pena de lo mal pensados que sois. Solo quieren empañar los momentos preciosos, pero ¿sabéis qué? He estado con quien me ha pedido que esté y he estado con quien quería estar".

Con estas delaraciones, deja claro que David Flores Carrasco seguramente quería que ella estuviese presente en su cumpleaños.

Después, ha optado por compartir otra instantánea junto a Antonio David en la que aparecen sonrientes y abrazados. Con ella vuelve a dejar de manifiesto que él es su amor, quien la hace feliz y por el que está dispuesta a seguir luchando a pesar de las críticas.

| Instagram @marta.riesco

Marta Riesco vuelve a generar controversia

La madrastra de Rocío Flores ha visto que con su justificación por compartir fotos de David ha vuelto a generar debate. Como ha desvelado en sus stories, hay quienes se han posicionado a favor y lo han hecho dejándole mensajes de apoyo. Mensajes tales como “Eres bella por dentro y por fuera”.

“Lo que quieres a los tuyos y lo que has luchado por amor. Y es absolutamente normal y digno de admirar que quieras también a quien quiere él. Eso es el amor”.

| GTRES

No obstante, también ha tenido muchos detractores que han arremetido duramente contra sus últimos movimientos. Ejemplos son “Esta no sabe lo que es el amor y no es lo que hace ella” y “Qué pena me da este niño”.

Sin olvidar otros como “El día de la marmota, provoca y luego se victimiza con su paginita. No se la creen ni en su casa”, “Es mala persona", “Tiene buen maestro” y "Si eres tan feliz no tienes que estar repitiéndolo constantemente ni publicando todo sabiendo que la cosa está sensible y puedes herir. Parece que te va la marcha, el drama y el conflicto".

Y en esta misma línea encontramos: “Utilizar a cualquier persona es vomitivo, pero en estas circunstancias es de ser una auténtica bruja enferma. Se merece todo el daño que causa” y “Aquí parece que es ella la única víctima. Lo que eres es una tía sin escrúpulos y la única víctima es Rocío Carrasco que tenéis a su hijo sacándolo en todos sitios”.

