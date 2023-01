Marta Riesco desvela lo que siente realmente por la hija de Olga Moreno

Por lo visto, la guerra abierta que hay actualmente entre Marta Riesco y Olga Moreno está llegando a su fin. ¿El motivo? Que la misma reportera entonó el 'mea culpa' respecto al conflicto que ha tenido todos estos días con la sevillana.

Es cierto que entre ellas dos siempre ha habido malos entendidos, pero todo empeoró cuando Marta Riesco sobreexpuso mediáticamente a la hija de esta. Fue a raíz de esto último lo que provocó que estallara todo entre ellas dos.

Por este motivo, Marta Riesco, mientras se disculpaba públicamente con la ganadora de Supervivientes 2021, también confesó qué es lo que de verdad siente por la pequeña Lola Flores.

Marta Riesco hace las paces con Olga Moreno

El conflicto entre Marta Riesco y la sevillana empezó el mismo día de cumpleaños de Lola Flores, la hija que tiene esta última con el que fue su marido, Antonio David. Lo que parecía ser un día inolvidable para la pequeña, acabó desencadenando un gran dolor de cabeza para la reportera.

Como era de esperar, la fiesta que le organizaron a la hermana de David Flores fue digna de ser grabada, pues la organización era espectacular. No obstante, la niña, al ser menor, no tendría por qué haber salido en redes sociales.

Pero así fue, ya que la pequeña apareció tanto en el perfil de Instagram de su hermana como en el de Marta Riesco. Justamente, por esta razón, la exmujer del exguardia civil denunció esta situación vía redes sociales.

"Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en estas últimas 24 horas", fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

A raíz de esto, Marta Riesco tuvo que lidiar, como de costumbre, con un sinfín de críticas por parte de los que se encontraban a favor de Moreno. Entre todos los que arremetieron contra Marta Riesco, se encontraba la misma hermana de la sevillana.

La reportera, que no pudo contener su cólera, recurrió a Twitter para poner los puntos sobre las íes a la hermana de Moreno. "¿La hermana de la gran 'Señora' me llama personaje? 'Las prudentes' que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpe de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos", escribió Marta Riesco.

Por este desafortunado comentario, Marta Riesco ha tenido que tragarse sus palabras y ofrecerle una disculpa a la exmadrastra de David Flores por orden de su pareja. El mismo Antonio David Flores se puso a favor de la madre de su hija pequeña y le pidió expresamente a su chica, Marta Riesco, que le pidiera perdón públicamente.

Asimismo lo hizo en el día de ayer, 15 de enero, Marta Riesco en directo en el programa Fiesta. "No hablo porque creo que haciéndolo hago daño a mi nueva familia, a la familia de mi pareja", empezaba diciendo Marta Riesco.

Marta Riesco confiesa cuál es su verdadera relación con la hija de Olga Moreno

No obstante, lo que provocó que la misma Marta Riesco se emocionara fue la sorprendente confesión que hizo. "Yo quiero mucho a la niña que mi pareja tiene con Olga, en ningún caso quise hacerle daño o que se molestara por lo que sucedió en el cumpleaños de la pequeña, le pido perdón públicamente a Olga si le molestó lo que hice", explicaba Marta Riesco con un tono de emoción en su voz.

Con estas palabras, la misma Marta Riesco reveló que tan solo quiso organizarle una gran fiesta a la hija de su pareja, pues le tiene un gran aprecio. De hecho, Marta Riesco, no solo se lleva a las mil maravillas con la pequeña de la familia Flores, sino también con los otros dos hijos de su novio, Rocío y David Flores.

Sobre todo con la primera, con quien tiene cada vez mejor relación. Desde luego, quién lo iba a decir, ya que, recordemos, que en un principio entre Marta Riesco y la influencer había mal rollo.

