Marta Riesco destapa quién es la verdadera familia de Olga Moreno

Si algo caracteriza a Marta Riesco es que ella nunca se deja amedrentar. La periodista de Fiesta siempre está dispuesta a defenderse de todas las acusaciones y críticas que recibe, casi a diario, en redes sociales. Esta vez, la reportera ha ido más allá y ha destapado a una de las hermanas de Olga Moreno, quien estaba atacándola duramente a través de las redes sociales.

Sin embargo, y como era de esperar, Marta Riesco, lejos de permanecer callada, ha actuado. La pareja de Antonio David Flores respondía de forma contundente a la familiar de Olga. Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie y ha lanzado un dardo directo a la ganadora de Supervivientes 2021.

Marta Riesco ataca directamente a la familia de Olga

Para bien o para mal, Marta Riesco no pasa nada desapercibida. La periodista se ha vuelto uno de los rostros imprescindibles de Fiesta, programa en el que triunfa cada fin de semana. La reportera ha demostrado que no tiene ningún problema en meterse de lleno en el fango y defenderse con uñas y dientes si es necesario.

Para Marta, las críticas que recibe, prácticamente a diario, no la frenan lo más mínimo. La periodista no tiene ningún problema en responder.

Una usuaria tachaba en Twitter de "personaje" a Marta Riesco. Sin embargo, pronto se descubrió que era una de las hermanas de Olga.

Marta destapaba por completo cómo la familia de Moreno estaba atacándola de forma directa. Pero Riesco no iba a permanecer callada, eso estaba más que claro. La periodista sacaba la artillería pesada y mandaba un mensaje implacable a Olga y a su familia.

"¿La hermana de la gran 'Señora' me llama personaje? ¿Las prudentes que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realities y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos", sentenciaba Riesco.

La pareja de Antonio David le lanzaba un brutal zasca a Moreno, dejándole claro que era ella la que buscaba ser conocida. De esta forma, Marta dejaba más que claro que no piensa dejar que nadie la amedrente. Ni siquiera si esa persona es la ex de su pareja.

Y es que Olga se mostró muy tajante con las fotografías que había publicado Riesco en el cumpleaños de su hija Lola. La empresaria no vio con buenos ojos que Marta Riesco sobreexpusiera de tal manera a una niña de tan solo 9 años.

"Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido ni consentiré. Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños", explicaba Moreno.

Marta Riesco, sin miedo a nada

Marta Riesco ha demostrado que no teme a nada ni nadie. Con ese demoledor tweet, el buen rollo que todos pensábamos que existía entre Olga y Marta Riesco ha desaparecido. Por el momento, la empresaria no se ha pronunciado, tampoco lo ha hecho Antonio David.

Y es que cabe recordar que Marta Riesco mantiene una gran relación con David Flores y, a su vez, el joven está muy unido a Olga. ¿Cómo habrá encajado esta guerra abierta que hay entre ambas?

Marta ha dejado claro su postura y está claro que piensa defenderse de cualquier acusación.

