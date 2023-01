Marta Riesco denuncia un presunto delito y desaparece por un tiempo

Marta Riesco ha tomado la importante decisión de desaparecer del mapa después de denunciar públicamente un presunto delito al que tiene que hacer frente día tras día.

Desde que comenzó a formar parte de la familia Flores, esta conocida periodista ha visto como su carrera profesional se ha visto ciertamente afectada. Y es que todas las idas y venidas con Antonio David y las polémicas en las que ha estado envuelta, han puesto en más de una ocasión en peligro su puesto de trabajo.

A día de hoy, Marta Riesco ha conseguido la estabilidad tanto personal como profesional que tanto deseaba, pero lo que no ha logrado es mejorar su imagen en las redes sociales.

Por eso, y después de una larga reflexión, la reportera de Unicorn Content ha tomado la dura decisión de cerrar temporalmente su cuenta de Twitter y así mismo lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram.

Hace apenas unos días, Marta Riesco anunció a través de la red social del pajarito que, después de mucho trabajo, se va de vacaciones. Pero este lunes 9 de enero, todo apunta a que su vida ha vuelto a dar un giro inesperado.

Y es que, después de recibir todo tipo de mensajes de "odio", se ha visto obligada a denunciar públicamente "los delitos injustificables de odio y acoso" a los que tiene que enfrentarse diariamente.

Marta Riesco denuncia el acoso recibido

Marta Riesco ya no puede más con esta situación y por eso ha decidido cortar el problema de raíz. A modo de reflexión, la periodista ha compartido un comunicado en Instagram en el que, no solo ha anunciado su salida de Twitter, sino que, además, ha denunciado el acoso que recibe todos los días.

Después de acudir a varias sesiones con su psicólogo, la comunicadora tiene muy claro que, aunque le costó entenderlo y aceptarlo, "no puedes agradar a todo el mundo".

"Me costó aceptar que no puedes caerles bien, que no todos quieren ser tus amigos y que en un alto porcentaje, aunque ni te conozca ni te haya visto, si ha decidido que te quieren odiar, lo hará. ¿Y sabes qué? Que no puedes hacer nada al respecto. Absolutamente nada".

Marta Riesco tiene muy claro que estas personas "solo quieren odiarte y pagar sus propias frustraciones contigo". Y, a pesar de ser consciente de que no es su problema, "a veces lloraba y decía: 'Pero si es que no saben nada de mí', '¿Por qué se creen lo que cuentan de mí?'".

En más de una ocasión, ha pensado que "tenía que hacer algo para hacerles ver que yo no era lo que decían", pero, con el paso de tiempo, "y después de leer sobre este tema", se ha dado cuenta de que "quien quiere odiarte lo va a hacer, con o sin razones".

"El rebelarme contra ellos o explicarles que las cosas no son así como las están pintando, no sirve para nada. Si han tomado su decisión, irán a por ti con ella en firme", lamenta Marta Riesco a continuación.

Tras esta dura reflexión, la reportera ha asegurado que, después de "responder a comentarios dañinos en Twitter", ha tomado una importante decisión en relación con su permanencia en esta red social.

"He intentado ir de justiciera ante tanta falta de respeto hacia mí, pero para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mí o, incluso, llamarme enferma y loca por defenderme".

Por eso, Marta Riesco ha optado por zanjar este tema de raíz, no sin antes asegurar que volverá a Twitter, "cuando la ley ponga orden tantos delitos injustificables de odio y acoso".

"Como leí el otro día en una entrevista de Antonio Banderas, lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mí. Como sé lo que soy y el amor y la alegría que desprendo, he decidido quitarme Twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa".

