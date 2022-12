Marta Riesco anuncia lo más fuerte tras conseguir el beso de David Flores

Marta Riesco se ha mostrado muy alegre estos días porque, por fin, ha podido conocer a David Flores, el hijo de su novio. Es más, ha presumido de ello en redes sociales con una foto, lo que le ha granjeado numerosas críticas. Y precisamente en esas también se ha comentado la imagen con la que ha aparecido en televisión este fin de semana.

En concreto, la reportera ha anunciado muy feliz el premio que ha recibido. Un galardón que ha recogido de manera sorprendente ataviada con un parche en el ojo. Y es que con este ha intentado arremeter contra el bullying que sufren muchos menores y que ella también padece.

Marta Riesco dedica el premio a su chico

La novia de Antonio David está muy feliz a nivel personal junto a él, como no duda en mostrar en Instagram. También lo está a nivel profesional y más desde que se ha enterado de que ha sido premiada con uno de los galardones Estoy de moda. Estos se han entregado en Madrid y ella no ha dudado en asistir para recoger el suyo.

Así, visiblemente emocionada y satisfecha por ver reconocido su trabajo y su figura, ha subido al escenario a recibir dicho reconocimiento. Al hacerlo, ha pronunciado unas palabras en las que, como era de esperar, no ha faltado su chico.

| GTRES

Exactamente ha dicho: “Quiero dedicarle este premio a todos mis compañeros de Fiesta, que hacen que cada día cuando me despierto para ir a trabajar piense que me voy de fiesta. Es que son muy divertidos, increíbles. Me siento muy querida”.

“Quiero también dedicárselo a Eva Espejo, por haber confiado en mí en uno de los peores momentos de mi vida profesional. Y a Emma García por el amor, el cariño y la confianza. Por supuesto, también tanto a mi pareja, Antonio David te quiero”.

A esto ha añadido: “A mi familia, por estar siempre ahí y no dejar que me caiga”.

Marta Riesco sorprende con sus palabras

La reportera de Telecinco ha dejado boquiabierto a todo el mundo en su intervención en la recogida de su premio. Sí, porque cuando estaba acabando su discurso ha dicho: “Si me permitís un último gesto” y acto seguido se ha colocado un parche en el ojo. Esto ha sorprendido tanto a quienes estaban en la gala como a los espectadores de Fiesta que estaban siguiendo el momento en directo.

En un primer momento, este comportamiento no se ha entendido, pero luego sí, cuando ha explicado la razón del mismo. Lo ha hecho diciendo: “Quiero dedicárselo a todos los niños que, como yo, tuvieron que llevar un parche en el ojo. A aquellos niños que lleven aparato, que tengan acné o que estén por encima de su peso y que los malotes del cole, los chulos del barrio, les hagan sentir mal”.

“No tengáis miedo nunca, que los sueños se cumplen”.

De esta manera, Marta ha respondido de forma clara a quienes en el pasado se metieron con ella por su físico. Pero también a quienes, como el Maestro Joao, actualmente la tachan en redes de fea, se burlan de las operaciones que se ha hecho o se ríen de su estrabismo.

| GTRES

Su gesto ha provocado el aplauso de los colaboradores de Fiesta y también de la presentadora, Emma. Esta ha dicho: “Felicidades, Marta Riesco. Una vez más tenemos que decir que ella no defrauda”.

“Es una grandísima reportera y una persona que no lo ha tenido nada fácil. Yo solo con verla disfrutar ya disfruto”.

