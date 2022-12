Marta López señala a la mujer de Jorge Pérez y destapa su secreto

Marta López fue testigo de excepción del tonteo fiestero que protagonizaron Alba Carrillo y un compañero de cadena en la fiesta de la productora Unicorn Content.

Marta López lleva unos días en los que no ha pegado ojo porque sabe que lo que han provocado ambos colaboradores de Telecinco se podía haber evitado.

Y todo después de que tanto ella como otros compañeros de la productora le avisasen de que esa noche estaban siendo grabados en actitud demasiado cariñosa.

El feeling entre Carrillo y Jorge Pérez era obvio, pero en un momento dado, estos desataron su pasión y, a pesar de los continuos avisos de Marta, no le hicieron caso.

Marta López habla del televisivo tras el tonteo con su amiga

Parece que no les importaba ser descubiertos, a pesar del escándalo que iba a generar ese tonteo tan exagerado, cuando el ganador de Supervivientes 2020 es un hombre casado.

Viendo la situación, Marta López acabó llevándose fuera del local a Carrillo y la acompañó hasta casa para que el asunto no fuese a mayores.

| España Diario

Este lunes, la colaboradora de Sálvame ha hablado de todo ello en el Teatro Amaya de Madrid, donde estrenaba su amigo Kiko Hernández la obra Las Troyanas.

La amiga del madrileño atendió sin problemas a una compañera de Europa Press y respondía con cierta tristeza acerca de algo que podía haberse evitado perfectamente.

"Sabía que no habían quedado fuera del programa"

"Jorge lleva tres días sin comer, está llorando, está destrozado. Hablé con su esposa y lo está pasando fatal. Y Alba lo está pasando mal porque le tiene mucho cariño a Jorge", confesaba Marta.

Y es que sabe que la situación generada es más que complicada para el matrimonio. Aunque niega que la separación de la pareja pueda producirse en algún caso.

| GTRES

"Él ha reconocido lo mal que lo hizo y ha pedido perdón a todo el mundo y principalmente a su familia, su mujer y sus hijos. ¿Qué más va a hacer?. Ya no puede hacer nada más", sentenciaba López.

"Ya han dicho los dos lo que ha pasado, se han visto las imágenes. He estado con él en Ya es mediodía y me ha dado mucha pena", continuaba Marta.

Además, esta negaba en rotundo las informaciones que destapaba horas antes su compañero de programa, José Antonio Avilés, en Sálvame.

"Ha dicho que les ha visto en un hotel y eso no es verdad. Lo que ha pasado se ha visto, pero yo creo a Alba y a Jorge. Sabía que no habían quedado fuera del programa".

Marta López destapa el secreto de ella tras la traición

Sobre si han hablado ambos, esto es lo que ha dicho este lunes. "Alba y él se pusieron un mensaje, pero no es el momento de hablar ahora".

Además, sobre la mujer del televisivo, se ha pronunciado así. "Necesitan un poco de distancia, un tiempo por el tema de que ella esté situada y esté más tranquila".

| GTRES

Eso sí, la colaboradora de Telecinco "apuesta al cien por cien que el matrimonio sigue adelante. Es una tontería que un matrimonio se rompa por esto. Ha sido algo feo, pero nadie rompe por algo así, no pasa nada y la vida sigue".

Marta López dejaba claro que "apoyo a Alba, al colaborador y a Alicia y a todo el que está lo está pasando mal y que no se digan más mentiras".

Por último, la entrevistada sostenía que "no creo que Alicia le ponga a su marido en esa tesitura de prohibir su amistad con Alba. Pero él no puede tener la misma relación con Alba porque no tiene sentido. Es imposible", ha sentenciado la televisiva.