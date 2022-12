Marta López, muda por lo que le acaba de pasar a la mujer de Jorge Pérez

Marta López parece que siempre está en el ojo de la polémica, si no es por su propia vida, lo es por la de otros. Y esto último es precisamente lo que le ha pasado ahora. Está en el punto de mira por ser la que conoce qué ha sucedido realmente entre Alba Carrillo y Jorge Pérez más allá de lo visto en imágenes.

Ella ha contado lo que se puede contar y el resto de la historia lo deja para sus protagonistas. Una historia que a la mujer de él, Alicia Peña, le está afectando mucho. Eso sí, no solo le está causando sufrimiento, también le está viniendo muy bien a nivel profesional, tras ver lo que ha pasado ahora.

Marta López es consciente de la parte positiva

La exconcursante de Gran Hermano se lleva muy bien con Alicia. Por esta razón le pesa el dolor que esta está pasando por culpa del tonteo entre su marido y Alba. Dolor que va en aumento conforme van apareciendo nuevas informaciones, como la de que se vieron después de la famosa fiesta.

Sin embargo, Marta también es consciente de que a la mujer de Jorge esta situación le está viniendo muy bien. Sí, puede parecer increíble, pero es la verdad. Claro, porque ha aumentado considerablemente su número de seguidores en Instagram en los últimos días.

| Twitter @palito_Pica

En concreto, ha pasado de tener algo más de 100.000 fans a fecha 28 de noviembre, a contar ahora con 134.000. Y esto es algo que le beneficia laboralmente hablando. Le beneficia porque le está permitiendo dar a conocer a más personas su trabajo, tanto como escritora como coach motivacional.

Tan consciente es Peña de dicho crecimiento y de la ventaja que le ofrece que se ha vuelto más activa que nunca en redes. Así, ha 'aprovechado' el tirón mediático, para compartir más vídeos sobre su labor como 'entrenadora' y su mentoría. Pero es que, además, se ha atrevido a hacer un directo sobre el crecimiento personal.

Vamos, que ha convertido rápidamente una situación difícil en un camino de posibilidades. Y esto ha suscitado la rumorología.

En efecto, han surgido voces que insinúan que el citado tonteo entre Alba y Jorge podría haber estado orquestado por él y su mujer. Consideran que lo habrían planeado todo para así tener más relevancia mediática y poder beneficiarse de la misma. Por el momento solo es una especulación.

| Jorge Pérez - @jorgeperezdiez

Marta López, al día de los últimos datos

La ex de Alfonso Merlos se ha visto salpicada por esta polémica y ha tomado la decisión de hablar sobre lo que conoce, aunque se calla más información. Se la guarda porque, al parecer, no quiere hacer más daño a Alicia. Una mujer que, aunque intenta aparentar que está todo bien en su matrimonio, no puede ocultar la verdad.

Por ejemplo, en Sálvame se ha desvelado que lo ocurrido está pasando factura a la pareja, aunque lo nieguen. De ahí que, al parecer, Jorge ya no está viviendo en el domicilio familiar. Estaría pasando unos días en la residencia de su representante.

Ante esta información, López ha afirmado: “Yo hablé ayer con él y está destrozado. En lo que he hablado con Alicia también noté que estaba mal, pero creía absolutamente a su esposo”. A lo que ha añadido que piensa que el colaborador le ha contado a su pareja la versión 'light' de lo que pasó con Alba.