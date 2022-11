Marta López desvela con quién durmió Alba Carrillo tras besar a Jorge Pérez

Marta López es una de las colaboradoras más intrépidas de Telecinco, por eso trabaja en varios programas de la cadena. Participa en todas las polémicas y jugó un papel especial en la famosa fiesta de Unicorn, la productora más famosa del momento. López fue testigo del coqueteo que mantuvieron Alba Carrillo y Jorge Pérez, sabe todo lo que pasó fuera de la discoteca.

Marta López fue la primera en reconocer que Alba había pasado la noche en su casa porque se encontraba indispuesta. Insinúa que disfrutó demasiado de la noche y que se quedaba más tranquila si dormían juntas porque no tenía demasiada lucidez. Promete que no hablaron del tema porque Carrillo se acostó muy rápido y no tenía capacidad para argumentar.

Marta segura que fue muy dura con la ex de Feliciano López durante el trayecto porque no le parecía bien su comportamiento. Pero sus hijos le estaban esperando en casa, así que cuando llegaron no pudieron seguir con la conversación. Promete que Alba durmió con ella y con sus pequeños, a pesar de la información que ha publicado Miguel Frigenti.

Marta prefiere mantener las distancias, no quiere tomar una clara posición por nadie porque sabe que los dos han cometido errores. Jorge Pérez es un hombre casado y Alba controla bien la televisión, así que sabía que le estaban grabando. El problema no son las imágenes que emitieron en el programa Fiesta, el problema es lo que pasó fuera de la discoteca.

Alba Carrillo, según la información de Miguel Frigenti, pasó la noche con Jorge Pérez en casa de López. Supuestamente descubrió que se habían ido de la fiesta y fue a buscar a la modelo, se quedó con ganas de terminar bien la noche. Ella no ha confirmado ni desmentido esta noticia, lo que demuestra que está callándose algo que terminará saliendo a la luz.

Marta López habría sido testigo de la traición

Marta asegura que ha intentado proteger a los protagonistas del revuelo porque ambos son amigos suyos. Algunos colaboradores están dudando de su bondad y le acusan de estar aprovechándose de un problema familiar bastante serio. El asunto se ha complicado porque la mujer de Jorge, Alicia Peña, no sabía que su marido pasó la noche con Alba.

López está siendo extremadamente cuidadosa porque no quiere hacer daño a nadie, pero no le quedará más remedio que actuar. Tiene que contar lo que vivió, a pesar de que sus palabras señalen a un único culpable: Jorge Pérez. Él está comprometido y presuntamente mintió a su esposa para alargar la noche al lado de la ex de Feliciano López.

En Sálvame aseguran que Alicia se ha enfadado mucho con su marido, dicen que están atravesando una crisis. Miguel ha dado un dato definitivo: la hora en la que terminó la fiesta y la hora en la que Jorge llegó al domicilio conyugal. López ha reconocido esta información, admite que Alba y Jorge pasaron la noche en el salón de su casa.

Marta López, en el centro de las críticas

Marta está siendo generosa, pero no es suficiente: le acusan de haber dejado mal a Alba Carrillo. La exgran hermana insinúa que la modelo tomó demasiadas bebidas, atrevimiento que ha sido condenado. Lo único que hizo Carrillo fue disfrutar y pasárselo bien, igual que todos.

Jorge Pérez se mantendrá al margen hasta que sepa cómo resolver esta trama. No tiene demasiada experiencia en televisión, así que está perdido. Cuenta con la ayuda de algunos tertulianos, pero realmente es el público el que tiene la última palabra.