Marta López brota contra una de sus compañeras de 'Sálvame' por el dinero

Marta López ha protagonizado un tenso enfrentamiento con Cristina Porta porque la periodista le ha acusado de ser una aprovechada. “Dicen que me estoy forrando”, comenta López haciendo alusión a la polémica originada por Alba Carrillo y Jorge Pérez. Ella fue testigo de la presunta deslealtad y ha hablado del tema en varias ocasiones, pero sin ningún tipo de mala intención.

Marta López ha brotado contra su compañera y le ha acusado de ser ella la única que está ganando dinero del problema de Jorge Pérez. Recordemos que Cristina ha fichado como colaboradora de Sálvame, un trabajo que le está reportando grandes beneficios. El primero en hablar de la ambición de Porta fue Alonso Caparros, quien está convencido de que la tertuliana tenía todo estudiado.

Marta ha prometido que ella no está ganando dinero, ya trabajaba en Sálvame antes de la famosa noche de pasión de Alba Carrillo. Es cierto que se sometió a un Polideluxe, pero se comprometió a donar el dinero y asegura que dará el paso cuando reciba el sueldo. Quiere “ayudar a otras personas” porque no está dispuesta a lucrarse de un asunto tan turbio, al menos es lo que dice.

Marta está muy molesta con Jorge porque antes de que pasara todo eran amigos y ahora ha descubierto algo que no le gusta. El modelo estaría hablando mal de ella a sus espaldas, así que ha insinuado que tiene muchos asuntos pendientes. López ha dejado una duda en el aire bastante peligrosa: cabe la posibilidad de que Jorge tenga bastante que esconder.

López, en un tono bastante tibio, ha insinuado que el modelo podría haber mentido a su mujer en más de una ocasión. “Queda mucho por tragar”, ha gritado en el plató de Jorge Javier Vázquez ante la atenta mirada de sus compañeros. “Ahí hay mucho que rascar”, ha opinado Kiko Hernández, quien siempre dudó del antiguo amigo de Alba Carrillo.

Marta López ya sabe qué hacer con su sueldo

Marta admite que recibió un buen sueldo cuando se sentó en el Polideluxe, pero asegura que no va a quedarse con nada. Quiere donarlo todo a una causa benéfica para demostrar que ella no tiene ningún interés en lo que está pasando. Ya trabajaba en Sálvame antes de esta historia, pero Cristina Porta no puede decir lo mismo y ahí está el problema.

López cree que la periodista está dosificando la información para que le llamen del programa, piensa que quiere ser famosa. Lo respeta, pero no tolera que nadie le responsabilice a ella de un escándalo que no tiene nada que ver con su carrera. Asegura que no necesita a Alba Carrillo para estar en los platós porque lleva 20 años siendo una estrella de la pequeña pantalla.

La colaboradora ha estallado y le ha dejado las cosas claras a Cristina, quien le ha acusado de ser “una mentirosa”. La periodista cree que está faltando a la verdad para llamar la atención y ganar protagonismo. Está claro que apoya al marido de Alicia Peña, conoce la otra versión y sabe que en este caso solamente hay una víctima.

Marta López ha descubierto los nuevos planes

Marta se ha quedado de piedra con una información que ha dado Kiko Hernández. El exgran hermano ha escuchado a Cristina Porta decir que Jorge quiere sentarse con Ana Rosa Quintana. Cabe la posibilidad de que le regale una entrevista a la reina de las mañanas para aclarar su versión.

López tiene claro quién miente en toda esta historia porque ella ha sido testigo de gran parte del suceso. Está convencida de que se avecinan tiempos complicados para Pérez y ella no le va a ayudar más. Está muy dolida porque sabe que le está dejando mal a ella para salvarse él.

