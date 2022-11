Marta López, en apuros: las imágenes íntimas que muestran su peor cara

Marta López no para de saltar de polémica en polémica. Estos meses ha estado en entredicho por romper su amistad con Kiko Hernández y ha sido acusada de 'vender' a Olga Moreno llamando a la prensa para que las fotografíe. Ahora, vuelve a ser señalada como traicionera por haber tomado a propósito y haber filtrado vídeos de la intimidad de dos rostros de Telecinco.

Nos estamos refiriendo a los vídeos e instantáneas que dejan claro que Jorge Pérez y Alba Carrillo han tenido más que un tonteo. Dos famosos estos que ahora están viviendo un momento complicado porque él está casado y es padre de cuatro hijos.

Marta López se convierte en el objetivo de las críticas

La exconcursante de GH es colaboradora de los programas de Unicorn y por este motivo acudió a la fiesta en la que Jorge y Alba se dejaron llevar. Marta estuvo a su lado y no dudó en compartir en redes vídeos donde se veía muy acaramelados a sus compañeros. Vídeos que luego también se han emitido en diferentes programas de la cadena.

El que López grabara el tonteo de sus amigos y lo subiera a las redes la ha cuestionado públicamente como compañera. A esto se une que han comenzado a circular informaciones que exponen que hizo más grabaciones y que las ha filtrado a los medios.

De ahí que Belén Esteban en Sálvame no ha dudado en atacarla. Le ha espetado: “A mí me parece muy fuerte Marta que vengas a defender a la pareja. Me parece fuerte porque una de las que graba las imágenes eres tú”.

Ante estas acusaciones de traición y de falta de discreción, la madrileña ha querido defenderse y lo ha hecho en el plató. Así, ha afirmado: “Yo lo que grabo es un selfie en el que salimos todos porque estamos de fiesta. Es más, no grabo uno, hago siete u ocho y donde ellos se ponen, se dan un beso en la cara y ellos lo retuitean”.

“No grabo ninguna imagen por detrás. Si alguien me demuestra que yo he filtrado alguna imagen le doy lo que quiera: 100.000, 50.000 €. No tengo ese dinero, pero si hace falta trabajo 20.000 años para demostrar que no he hecho eso”.

En este punto, ha tomado la palabra Laura Fa para contar que no solo ellos piensan que Marta ha actuado mal sino muchas personas. Así, ha expuesto que en redes circulan muchas encuestas donde preguntan si creen que aquella ha hecho imágenes que ha pasado a los medios.

Ante ellos, la aludida ha explicado: “Las imágenes que se han visto son del principio, de cuando llegamos y las subimos todos”. Pero no ha convencido, de ahí que Adela haya dicho: "Mi sensación es que tú estás haciendo el selfie y ellos dos están atrás. Entonces te sonríes y haces un gesto con la cabeza señalándolos".

Marta López hace 'arder' Twitter

La colaboradora de Ya es mediodía se ha topado con las críticas de sus compañeros, pero también de los espectadores. Buena muestra de ello es que las redes se han llenado de mensajes en su contra por haber compartido los citados vídeos. Ejemplos son comentarios como “Llevaba muchos días sin ir a Sálvame y ha visto la forma de seguir facturando, no es amiga de nadie”.

| GTRES

En esta misma línea encontramos: “Más vale que se preocupase de su vida y no se metiera en la de los demás, que ya tiene de sobra”, “Marta está encantada. Es la que les avisa para que salgan” y “Esta mujer por tener una silla en Telecinco es capaz de vender lo que sea”.