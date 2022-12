Marta López anuncia que la mujer de Jorge Pérez casi hace una locura

Marta López no ha tenido ningún problema en desvelar la locura que estuvo a punto de hacer la mujer de Jorge Pérez. Y es que la colaboradora asegura que Alicia le pidió un favor al que ella se ha negado rotundamente.

La cosa se está liando y mucho. Desde que hace una semana salieron a la luz las imágenes de Alba Carrillo y el ganador de Supervivientes 2020 en una actitud de lo más cariñosa, no se habla de otra cosa.

Y es que, después de que los propios protagonistas no han querido contar todos los detalles sobre lo que verdaderamente pasó en la fiesta de navidad de Unicorn Content, otras personas han salido públicamente a compartir lo que vieron aquella noche.

Precisamente, una de ellas ha sido Marta López. La tertuliana de Sálvame no ha tenido ningún problema en dar su versión en el programa en el que trabaja.

"Tuvieron una conversación privada. Alba habla con Jorge porque le dio la gana, le dice: '¿Dónde estás?', le dijo que iba a mi casa, y Jorge dice: 'Ahora voy, y voy a buscarte'", comenzó relatando la exgran hermana.

A continuación, Marta López confirmó que, después que de que el guardia civil llegara a su domicilio, ella decidió irse a la cama. Eso sí, no sin antes echarles "una charla en plan madre".

"Dije: 'me voy a dormir, cuando salgáis cerráis la puerta' […] No escuché nada en toda la noche. Cuando me levanté ya no estaban. Estaba todo dobladito y todo bien colocado, pero sé que se marcharon juntos".

Ahora, ha comenzado un nuevo capítulo en este lío amoroso protagonizado por los dos colaboradores de Ya es mediodía. Y es que Marta López no ha sido la única que ha querido hablar de la polémica.

Marta López se defiende públicamente

A Marta López no le ha quedado otra opción que defenderse públicamente después de todos las acusaciones que Cristina Porta ha vertido sobre ella en su última intervención en Sálvame. Y para ello, la colaboradora del formato ha confesado qué es lo que le pidió Alicia que hiciera en contra de Alba Carrillo.

Este jueves 1 de diciembre, Porta acudió al plató de este formato vespertino con la única intención de defender la imagen pública de su gran amigo y compañero, Jorge Pérez.

Según la periodista, "a Jorge le han tendido una trampa y él ha caído". Y es que, aunque el guardia civil ha dejado claro que entre él y Carrillo no ha habido nada, la modelo asegura que una imagen vale más que mil palabras. "La tensión sexual se ha resuelto", dijo ella en una ocasión.

Por eso, Cristina no tuvo ningún reparo en acusar a Alba de estar "aprovechándose" de esta delicada situación: "Si quieres decir la verdad, la dices desde el minuto uno".

Además, aprovechó la ocasión para confirmar que Marta López no ha sido muy trasparente que digamos con el colaborador del Fresh de Ya es mediodía.

"Soy amiga de Jorge, no como Marta, y le he dicho que si contaran la verdad, la gente fliparía", confirmó la periodista, justo antes de asegurar que la tertuliana le ha tendido una trampa a su amigo.

Como era de esperar, Marta López no se quedó de brazos cruzados y decidió defenderse de las acusaciones que Porta estaba vertiendo sobre ella. "Aquí la única que se beneficia y cobra por hablar de sus amigos, eres tú".

Pero antes de terminar con su intervención, la concursante de realities hizo público qué es lo que la mujer de Jorge le pidió que hiciera. Según López, Alicia le pidió "que dejara mal a Alba Carrillo", algo a lo que ella se negó, ya que considera que la culpa no es de su amiga.

"Para tener amigas como tú, prefiero no tener ninguna, sobre todo con Alicia", dejó caer Cristina Porta, mientas acusaba a Marta López de mentir sobre la mujer de Jorge. "Lo que no voy a hacer es mandar a nadie de recadero", se defendió la tertuliana.