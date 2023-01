Marta Flich ya no puede esconder quién es el verdadero padre de su hija

Marta Flich está de vuelta al programa que tanta popularidad le ha dado en los últimos tiempos, Todo es mentira. El próximo 9 de enero se cumplirán dos meses desde que su hija nació. Ha vuelto con las pilas cargadas y con más ilusión que nunca.

La colaboradora no le gusta demasiado exponer su vida privada y siempre intentan mantenerla en un segundo plano, aunque ya no puede tapar lo feliz que está siendo junto a su pequeña. Además, según han publicado, Marta no puede continuar ocultando quién es el padre verdadero de su hija: es famoso y es estupendo.

La presentadora lleva desde 2019 casada con el escritor y colaborador Edu Galán. Marta ya no puede seguir ocultando al hombre con el que comparte su vida y con el que ha tenido a la pequeña Berta. Lo intentó y el público se confudió de persona, así que es mejor contar la verdad.

Marta Flich y el hombre con el que comparte su vida

Marta Flich no podía esperar más a volver a reencontrarse con todos sus compañeros. Según ha revelado aún le quedaban un par de meses de baja, pero necesitaba volver a reincorporarse a su puesto de trabajo.

Risto Meijo presentó la vuelta de Flich, haciendo hincapié en lo mucho que la habían echado de menos: "Hace 76 días de que Berta vino al mundo, y hace 76 días desde que su mamá, nuestra Marta Flich, llegó con ella a casa. La habéis echado mucho de menos, nos habéis escrito todos los días", explicaba el presentador.

"Trabajando en televisión te pasan cosas terribles, pero también cosas muy bonitas, y una de las mejores ha sido conocerla. Hoy no hay mejor manera de empezar 2023 que recibiendo en su casa a nuestra amiga y compañera Marta Flich", comentaba Mejide.

Marta, por otro lado, no pudo contener la emoción y agradecer las palabras de Risto: "Qué maravilla. Casi me haces llorar. Tenía muchas ganas de veros. Os he visto desde casa, no mucho porque estaba liada. Vengo muy contenta y a por el año, a comérnoslo", revelaba la presentadora.

Marta Flich se convertía en madre primeriza junto a Edu Galán. Aunque la comunicadora ha logrado convertirse en un rostro muy conocido en la pequeña pantalla, Edu también goza de gran reconocimiento público. El escritor también se mueve por los medios de comunicación, algo que Marta ya no puede seguir ocultando.

Edu es el editor de la conocida revista Mongolia, además de colaborar en televisión y radio.

Marta Flich está casada con Edu Galán

Muy poco ha trascendido sobre la historia de amor de Marta Flich y Edu. Tras varios años juntos, decidieron darse el 'sí, quiero' en 2019. Fue un enlace civil que contó con Arturo Pérez-Reverte como testigo.

El pasado 9 de noviembre, la pequeña Berta llegó al mundo, fruto del amor de la pareja. Marta Flich reconoció que cuando se enteró de que estaba embarazada fueron muchos los pensamientos que rondaron su cabeza, debido a su edad:

"Cuando me enteré que estaba embarazada imaginé cómo iba a ser todo ese proceso. Tener 43 años añadía incertidumbre a todo: ¿podré seguir trabajando con la misma intensidad? ¿Cómo afecta dedicarme a un trabajo tan expuesto y a veces, emocional?", reveló Marta.

Sin embargo, Marta aseguró que "en la normalidad estaba la felicidad". Ese fue el pensamiento que le acompañó durante todo el proceso:

"Así que nada, como parece que a veces los miedos y las inseguridades se acomodan en nuestras vidas, de vez en cuando hay que verbalizar que en la normalidad está muchas veces la mayor felicidad. Ojalá hasta el final solo días tan dulces y bonitos", zanjaba Marta Flich.

