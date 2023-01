Marisa Martín Blázquez, señalada tras salir una noticia que nadie esperaba

Marisa Martín Blázquez se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que, a pesar de que le pidió a su marido que no hablara de ella públicamente, Antonio Montero no ha podido evitar compartir con la audiencia de Telecinco una información que nadie esperaba.

Después de los buenos resultados que ha conseguido la primera edición de Pesadilla en el paraíso, la cúpula de Mediaset España ha decidido volver a confiar en este reality para completar la parrilla de esta cadena.

En esta ocasión, el programa ha tenido la oportunidad de contar con un elenco de primera, formado, entre otros, por Maite Galdeano, Kiko Jiménez, Begoña Gutiérrez, José Antonio Avilés o el marido de Marisa Martín Blázquez.

Y, aunque Antonio Montero siempre se ha mostrado públicamente como un amante del campo y la naturaleza, estos primeros días de concurso se le han hecho cuesta arriba.

Ahora, y a pesar de que Marisa Martín Blázquez le pidió pasar desapercibida en su concurso, el colaborador de Sálvameno se lo ha pensado dos veces en señalar a su mujer después de compartir con los televidentes una información que nadie esperaba.

Marisa Martín Blázquez se cuela en 'Pesadilla en el paraíso'

Marisa Martín Blázquez no ha podido evitar convertirse en la gran protagonista de las últimas declaraciones de Antonio Montero. Y es que, a pesar de sus intentos por mantenerse al margen del reality de su marido, la periodista sigue estando muy presente en los pensamientos del fotógrafo.

Estos dos profesionales de la comunicación se conocieron durante su etapa universitaria y fue precisamente allí donde comenzó su historia de amor. Pero, en el año 2015 ambos anunciaron por sorpresa que, después de 25 años de amor y dos hijos en común, habían decidido separarse.

Aunque, a día de hoy, todo apunta que han vuelto a ser una familia, ni Marisa Martín Blázquez ni el fotógrafo han querido profundizar sobre en qué punto está su relación. Hasta ahora.

Durante una de sus reflexiones dentro de Pesadilla en el paraíso, Montero se ha abierto con toda la audiencia del programa y ha decidido despejar todas las dudas que se han generado alrededor de su relación.

El granjero no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir con todos los televidentes cómo se gestó su historia de amor con Marisa Martín Blázquez.

"Nos conocimos en la universidad, luego empezamos los dos a hacer fotos de famosos que no teníamos ni idea", ha comenzado relatando el paparazzi, antes de dar algunos detalles más.

"En segundo de carrera nos fuimos a una acampanada y hacía frío. Nos metimos todos en una tienda y ahí surgió el lío. A mí me había gustado en primero y ya en segundo que no me gustaba…".

A continuación, y a pesar de saber que a Marisa Martín Blázquez "no le gusta que hable de ella" en televisión, Antonio Montero no ha tenido problemas en confesar lo mucho que significa en su vida. "Este año haremos 40 años juntos. Es mi tesoro".

"Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo…", ha asegurado el granjero, abriendo su corazón. Y, aunque es consciente de que "la vida es larga" y de que, a veces, es "un poco trasto", sabe que la periodista es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha decidido mantenerse al margen del concurso de su marido. En una de sus últimas intervenciones en Fiesta, la colaboradora aseguró que no le preocupa el hecho de que su marido tenga que vivir en una granja, ya que es muy amante de la naturaleza.

"El campo, los animales, las gallinas… Es su medio natural. Él es feliz ahí. Si le meten otro tipo de bichos, ya no sé cómo va a resultar el tema. Normalmente, él se pone un impermeable".

Y, a pesar de que Marisa Martín Blázquez considera que Antonio Montero es muy fácil de llevar, también ha dejado claro que posee un fuerte carácter. "Tiene una ironía fina que a veces te da mucho por saco. No es de enfadarse, pero también tiene un límite".

