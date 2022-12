Marisa Martín-Blázquez y la mujer que se metió en su matrimonio con Antonio Montero

Marisa Martín-Blázquez está pasando por una de mejores etapas de su vida, tanto persona como profesionalmente hablando, pero esto no fue siempre así.

Y es que, a pesar de que en el terreno laboral siempre le ha ido muy bien, lo cierto es que, en lo personal, hubo un momento en el que vio cómo su relación con Antonio Montero se destruía por culpa de una tercera persona.

Estos dos profesionales de la comunicación se conocieron durante su etapa universitaria y, desde entonces, se convirtieron en inseparables. Tanto es así que Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero llegaron a abrir una agencia de noticias juntos.

Pero todos sus planes de futuro se vinieron abajo después de 30 años de amor y complicidad. En 2015, esta sólida pareja anuncio su ruptura ante los medios de comunicación, después de décadas de amor y dos hijos en común.

Y, aunque en un principio no se supieron las causas de esta separación, Antonio Montero pronto reveló qué es lo que había provocado este distanciamiento, y todo apunta a que un desliz por su parte fue el causante de todos los problemas.

Marisa Martín-Blázquez lo pasó verdaderamente mal

Marisa Martín-Blázquez y Antonio Montero están en la mejor etapa de su matrimonio. A finales del 2020 anunciaron su reconciliación, pero lo cierto es que, en el tiempo que estuvieron distanciados, ella lo pasó verdaderamente mal con la infidelidad de su marido.

Después de varios años de noviazgo, estos dos periodistas se dieron el 'sí, quiero' en septiembre de 1989. Fruto de esta relación, nacieron Nicolás y Marieta. Pero sus vidas se comenzaron a torcer en el año 1995.

En aquel momento, Antonio Montero fue fotografiado junto a una joven que no era su esposa y por la que sentía una fuerte atracción.

"Tuve mi problema, claro. Fue importante en el sentido de que por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una amiga que conocí en un viaje de trabajo", aseguró Montero en una de sus intervenciones televisivas.

A continuación, el paparazzi confesó que, irremediablemente, tuvo que elegir y "no tuve ninguna duda". "Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones", apuntó el marido de Marisa Martín-Blázquez a continuación.

Antonio se mostró muy orgulloso de cómo se tomó su esposa la noticia. Y es que, gracias a la gran conexión y complicidad que hay entre ellos, siempre han sido muy sinceros el uno con el otro. "Ella sabe que soy muy transparente, se me ven mucho las cosas".

"Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero. Lo hablamos y cuando me preguntó '¿qué te pasa?', se lo dije", recordó el colaborador de televisión antes de confesar qué hizo su pareja cuando vio las fotos.

"Cuando llegaron las fotos, ella no me dijo nada. Hubo una llamada telefónica y me preguntó. Se lo conté y hablamos. Ella es una crack", finalizó Antonio Montero.

Marisa Martín-Blázquez siempre fue consciente de lo que estaba pasando en su matrimonio, por eso no dudó a la hora de hacérselo saber a su marido.

"Me dijo: 'lo sé, hace tiempo que está pasando esto'", aseguró Antonio. Y aunque "fue una cosa de 8 o 10 días", el comunicador no tuvo problemas en confesar que no esperaba que "la vida me pudiera poner en esa tesitura".

Además, de contar este doloroso episodio en televisión, el tertuliano de Telecinco no se lo pensó dos veces a la hora de asegurar que no se "avergüenza" de nada de lo que sucedió.

"A veces somos muy hipócritas cuando tratamos esas cosas y son cosas que pasan en la vida y no me avergüenzo de nada. Duele porque, a lo mejor, a la otra persona la pones en una situación difícil. Lo entiendo, pero tampoco tiene nada de inhumano".

